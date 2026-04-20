Haftanın ilk işlem gününde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., piyasaların yakından takip ettiği “günlük yabancı oranları” raporunu yayımladı.

Raporun en dikkat çeken verisi, günlük bazda yabancı oranını 6.73 bps artırarak zirveye yerleşen ECILC oldu.

ECILC hissesinin 13.04.2026 – 17.04.2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, yabancı payındaki artışın arkasındaki "kurumsal savaşı" gözler önüne serdi.

Yabancı işlemlerinin lokomotifi Bank of America, haftayı 520.462 lot net alım ve yüzde 25,29 pay ile lider kapattı.

Satış kanalında ise bir başka yabancı dev olan HSBC dikkat çekti. HSBC, -842.429 lot net satış ve yüzde 40,93 gibi yüksek bir payla listenin başında yer aldı.

ECILC paylarını günlük değişimlerde sırasıyla şu hisseler takip etti:

• Artışta Liderler: ECILC (6.73 bps), ARFYE (2.87 bps) ve LXGYO (2.08 bps).

• Azalışta Liderler: Yabancı payının en çok eridiği hisseler ise -2.73 bps ile CGCAM, -2.69 bps ile KTSKR ve -1.97 bps ile ZGYO olarak kayıtlara geçti.

"İSTİKRAR" SİNYALİ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTANLAR

Kısa vadeli dalgalanmaların aksine, yabancı yatırımcının 10 iş günüdür aralıksız alım tarafında olduğu hisseler dikkat çekiyor.

Teknoloji ve sanayi ağırlıklı bu listede ALCTL, ARMGD, DURDO, GLRMK ve INTEM, 10 günlük kesintisiz artış serisiyle "yabancı ilgisinin en istikrarlı olduğu kağıtlar" unvanını aldı.

YABANCININ MESAFE KOYDUĞU HİSSELER

Madalyonun diğer yüzünde ise yabancı oranının sistematik olarak düştüğü şirketler yer alıyor.

• AHGAZ, 10 gündür devam eden düşüşle bu listenin başında.

• Onu 9 günlük seriyle GLCVY ve 8 günlük seriyle KARTN izliyor.

• AGHOL ve ALCAR hisselerinde ise 5 gündür süregelen bir çıkış trendi hakim.

GENEL GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul geneline bakıldığında yabancı payı, günlük bazda -0.12 puanlık sınırlı bir düşüş yaşadı. Bu geri çekilme ile birlikte toplam yabancı takas oranı 35.59 seviyesine gerilemiş durumda.

Not: Bu veriler yabancı yatırımcıların takas saklama oranlarını yansıtmakta olup, piyasa beklentileri açısından önemli birer öncü gösterge niteliği taşımaktadır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.