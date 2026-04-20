Ortadoğu’da yaşanan gerilimler ve İran eksenli çatışmalar, altının klasik "güvenli liman" rolünü kısa süreliğine sorgulattı.

Petrol fiyatlarındaki artış ve ABD dolarının güçlenmesi, yatırımcıların likidite ihtiyacıyla altına satış getirmesine neden oldu.

Küresel piyasalar 2026 yılına altındaki sert dalgalanmalarla başladı. Ocak ayında 5.598 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, mart ayındaki likidite kriziyle 4.100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak beklentiler yüksek kalmaya devam ediyor.



Kaynak: Dünya Altın Konseyi

HSBC: ALTINDA POZİTİF GÖRÜNÜM BOZULMADI

HSBC stratejistlerine göre kısa vadeli bu dalgalanmalar orta ve uzun vadeli pozitif görünümü bozmuyor.

HSBC, altının yönünü tayin edecek kritik faktörlerin; Hürmüz Boğazı’nın durumu, petrol fiyatlarındaki istikrar ve bölgedeki ateşkes süreci olduğunu vurguluyor.



Kaynak: Bloomberg



ABD’Lİ DEV BANKA 8 BİN DOLAR BEKLİYOR

Piyasadaki en çarpıcı analiz ise ABD'nin en büyük bankalarından biri olarak faaliyet gösteren Wells Fargo cephesinden geldi.

Bankanın stratejistlerine göre altın, 10 yılın en kötü aylık düşüşünü yaşamış olsa da önümüzdeki süreçte iki katına çıkarak 8.000 dolar seviyesini görebilir.

Bu devasa yükseliş beklentisinin arkasında "dördüncü değer kaybı döngüsü" yatıyor.

Artan küresel borç stoğu, bütçe açıkları ve enflasyonun kağıt paraların (itibari para) değerini aşındırdığını belirten analistler, altının 1996’dan bu yana ilk kez Merkez Bankası rezervlerinde ABD Hazine tahvillerinden daha büyük bir paya sahip olduğuna dikkat çekiyor.

ALTIN VE PETROL ARASINDAKİ "KOPUK" İLİŞKİ

Normal şartlarda pozitif korelasyon gösteren altın ve petrol, 2026’nın ilk çeyreğinde zıt yönlere savruldu.

ABD dolarının yükselişi altın üzerinde baskı kurarken, arz şokları petrolü yukarı taşıdı.

Analistler, mevcut "negatif korelasyonun" bir süre daha devam edebileceğini ancak stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) riskinin altın talebini her halükarda diri tutacağını öngörüyor.

FİZİKSEL TALEP ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

Yüksek fiyatlar mücevher ve madeni para talebini baskılarken, kurumsal yatırımcıların büyük külçelere olan ilgisi artıyor.

Hindistan ve Çin’deki düzenleyici değişiklikler bu talebi destekliyor. Öte yandan, yüksek fiyatlar nedeniyle piyasaya giren "hurda altın" (geri dönüşüm) miktarındaki artış, arz tarafında yükselişleri sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor.



Kaynak: Tradingview



FİYATLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Analistler piyasanın mevcut durumunu şu şekilde değerlendiriyor:

• Kısa Vadeli Düşüşler (Düzeltme): Ocak 2026'da görülen 5.589 dolar seviyesinden sonra yaşanan geri çekilmeler teknik bir düzeltme olarak nitelendiriliyor. 4.400 - 4.600 dolar bölgesi çok güçlü bir destek seviyesi olarak görülüyor.

• Yükselişi Tetikleyen Faktörler: Merkez bankalarının rezerv biriktirme iştahı, küresel enflasyonist baskılar ve 3. Dünya Savaşı senaryolarının zikredildiği jeopolitik gerginlikler altını güvenli liman tutmaya devam ediyor.

• Uyarı: Analistler, bu dönemde teknik analizlerin yanıltıcı olabileceğini, yatırımcıların "sepet yaparak" (altın, gümüş, döviz, borsa) varlıklarını koruması gerektiğini vurguluyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlar, altının portföylerdeki payının yüzde 5 ile yüzde 15 arasında tutulmasını öneriyor.

Altının kısa vadeli faiz oranlarından ziyade uzun vadeli tahvil getirileriyle daha sıkı bir bağ kurduğu bu dönemde, yatırımcıların şu stratejilere odaklanması bekleniyor:

• Adil Değer: 4.500 dolar civarındaki seviyeler "adil değer" olarak görülüyor.

• Çeşitlendirme: Fiziki altın, altın ETF’leri veya madencilik hisseleri arasında risk dağılımı yapmak.

• Makro Veri Takibi: Fed'in 2027'ye kadar faizleri sabit tutma ihtimali ve ABD bütçe açığındaki büyüme yakından izlenmeli.

Sonuç olarak; Altın 2026'da rotasını yeniden çiziyor. Kısa vadeli teknik satışlar ve doların gücü bir engel teşkil etse de dünyadaki mali disiplinsizlik ve jeopolitik belirsizlikler, "sarı metal"in parlamaya devam edeceği beklentisini hala masada tutuyor.

