Piyasalarda gözler yarına çevrildi. Çarşamba günü hem ateşkes süresinin dolması hem de Merkez Bankası faiz kararı nedeniyle kritik bir önem taşıyor.

Ekonomist Eryılmaz, iki önemli kararın beklendiği günü “çifte kritik eşik" olarak belirtirken altın ve gümüş için teknik seviyeleri paylaştı.

"YENİ ALIM YAPMAK RİSKLİ"

Piyasalarda çok ciddi bir "savaş fiyatlaması" yaşandığını vurgulayan Eryılmaz, Ons altında 4830 direnci aşılmadan yeni alım yapmak riskli olduğunu belirtti. Gram altında ise 6925–6955 TL arasının "bekleme bölgesi" olduğunu ifade etti.

Gümüş için de konuşan Eryılmaz, 79.5–80.3 arası işlem yapılmaması gereken bölge olduğunu bildirdi. 80.45 TL üzeri kırılımın gümüşü güçlendireceğini aktardı. Barış haberlerinin gelmesi durumunda özellikle gümüşün daha güçlü tepki verebileceğinin altını çizdi.

"BELİRSİZLİKLER HER AN DENKLEMİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Piyasanın hala bir barış umudunu fiyatladığını ancak bekleme modunun hakim olduğunu bildirdi. Eryılmaz, "Sert satışlar henüz yok ancak belirsizlik her an denklemi değiştirebilir" uyarısında bulundu.

Yarın açıklanacak olan faiz kararı hakkında değerlendirmede bulunan Eryılmaz, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını beklerken, metnin tonunun Haziran ayı için açık kapı bırakacağını öngördü.

HSBC VE STANDARD CHARTERED ALTIN TAHMİNİ

HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn altın için dikkat çeken bir analizi paylaştı.

Analist, altının kısa vadeli seyrinde Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açılması ve bölgedeki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Banka, yapısal sorunlar nedeniyle altın konusunda yükseliş beklentisini korumaya devam ediyor.

Standard Chartered, ise altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ortalama 4.605 dolar, üçüncü çeyrekte ise ortalama 4.850 dolar civarında seyredeceğini tahmin ediyor.

