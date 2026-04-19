Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde. Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları…
İç ve dış piyasayı etkileyen gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son rakamlar merak ediliyor.
19 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış 6.965,35 TL – satış 6.966,26 TL
Çeyrek altın
Alış 11.304,00 TL – satış 11.470,00 TL
Yarım altın
Alış 22.609,00 TL – satış 23.009,00 TL
Tam altın
Alış 44.452,30 TL – satış 45.325,24 TL
Cumhuriyet altını
Alış 45.114,00 TL – satış 45.739,00 TL
Ata altın
Alış 45.841,44 TL – satış 46.993,65 TL
Gremse altın
Alış 111.130,75 TL – satış 113.660,69 TL
Ons altın
Alış 4.829,68 dolar – satış 4.830,31 dolar