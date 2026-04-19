İç ve dış piyasayı etkileyen gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son rakamlar merak ediliyor.

19 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış 6.965,35 TL – satış 6.966,26 TL

Çeyrek altın

Alış 11.304,00 TL – satış 11.470,00 TL

Yarım altın

Alış 22.609,00 TL – satış 23.009,00 TL

Tam altın

Alış 44.452,30 TL – satış 45.325,24 TL

Cumhuriyet altını

Alış 45.114,00 TL – satış 45.739,00 TL

Ata altın

Alış 45.841,44 TL – satış 46.993,65 TL

Gremse altın

Alış 111.130,75 TL – satış 113.660,69 TL

Ons altın

Alış 4.829,68 dolar – satış 4.830,31 dolar