Google Haberler

Orta Doğu'dan gelen haberler altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor. Son gelişmelerle özellikle gram ve çeyrek altındaki yükseliş grafiği dikkat çekti.

Dün Hürmüz Boğazı’nın açıldığı haberinin gelişiyle "yastık altı" birikimi yapan vatandaşlar, altında yeniden yükseliş gördü.

Güne hızlı bir giriş yapan gram altın, serbest piyasada 6.966,26 TL seviyesinden işlem görerek tarihi zirvelerine bir adım daha yaklaştı.

Altının onsunun uluslararası piyasalarda 4.830,31 dolar seviyelerinde seyretmesi, yerel piyasadaki fiyat artışını tetikleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor.

Altın yükselişe geçti (18 Nisan 2026 güncel rakamlar), Görsel 1

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA SON DURUM

Düğün hazırlığı yapanların ve küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın, bugün 11.496,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Yatırım portföyünü geniş tutanlar için ise rakamlar şöyle şekillendi:

• Yarım Altın: 23.061,00 TL
• Tam Altın: 45.775,51 TL
• Cumhuriyet Altını: 45.843,00 TL

Piyasanın en ağır toplarından biri olan Gremse altın, bugün 112.138,42 TL bandını aşarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Uzmanlar, ons altındaki güçlü duruşun devam etmesi durumunda iç piyasadaki yükseliş ivmesinin önümüzdeki hafta da korunabileceğini öngörüyor.

Ancak piyasalardaki ani dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

enpara

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
S&P Türkiye Notunu BB- Teyit Etti, Piyasalara Etkisi Ne Olur
BIST'te Bir Haftada Yüzde 60 Kazandıran 3 Hisse

