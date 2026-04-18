Dün Hürmüz Boğazı’nın açıldığı haberinin gelişiyle "yastık altı" birikimi yapan vatandaşlar, altında yeniden yükseliş gördü.

Güne hızlı bir giriş yapan gram altın, serbest piyasada 6.966,26 TL seviyesinden işlem görerek tarihi zirvelerine bir adım daha yaklaştı.

Altının onsunun uluslararası piyasalarda 4.830,31 dolar seviyelerinde seyretmesi, yerel piyasadaki fiyat artışını tetikleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA SON DURUM

Düğün hazırlığı yapanların ve küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altın, bugün 11.496,00 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor. Yatırım portföyünü geniş tutanlar için ise rakamlar şöyle şekillendi:

• Yarım Altın: 23.061,00 TL

• Tam Altın: 45.775,51 TL

• Cumhuriyet Altını: 45.843,00 TL

Piyasanın en ağır toplarından biri olan Gremse altın, bugün 112.138,42 TL bandını aşarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Uzmanlar, ons altındaki güçlü duruşun devam etmesi durumunda iç piyasadaki yükseliş ivmesinin önümüzdeki hafta da korunabileceğini öngörüyor.

Ancak piyasalardaki ani dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiği hatırlatılıyor.