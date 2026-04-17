Ons altın fiyatlarındaki hareketler, dolar/TL kuru üzerinden gram altını doğrudan etkilediği için Türkiye'deki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın 4.785–4.810 dolar bandında yatay seyrederken, 4.830 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu görünümle birlikte gram altın da sınırlı yükselişle 6.912 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç piyasada gram altın 6.912 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Gram altın: 6.911 TL alış – 6.912 TL satış

Çeyrek altın: 11.231 TL alış – 11.380 TL satış

Yarım altın: 22.463 TL alış – 22.829 TL satış

Tam altın: 44.203 TL alış – 45.071 TL satış

Cumhuriyet altını: 44.822 TL alış – 45.381 TL satış

Gram altın gün içinde yaklaşık yüzde 0,29 oranında yükseliş kaydederken, diğer altın türlerinde yatay seyir izleniyor.

PİYASAYI NE ETKİLİYOR?

Altın fiyatları üzerinde birden fazla küresel gelişme etkili oluyor:

ABD-İran iyimserliği: Ateşkes beklentileri ve diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine dair umutlar, risk iştahını artırarak altın üzerinde baskı yaratıyor.

Hürmüz Boğazı belirsizliği: ABD’nin deniz ablukası ve bölgedeki gerilim, olası bir arz şokuna karşı güvenli liman talebini canlı tutarak altına destek veriyor.

Fed beklentileri: ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini enerji fiyatları nedeniyle geciktirebileceği beklentisi, altın üzerinde dalgalı etki yaratıyor.

Merkez bankası alımları: Özellikle Çin Merkez Bankası’nın altın alımlarını sürdürmesi fiyatlara destek sağlıyor.

NİSAN AYINDA DALGALI SEYİR

Altın fiyatları nisan ayında dalgalı bir görünüm sergilerken, haftalık bazda üst üste dördüncü kazancına hazırlanıyor. Mart ayında 4.300–4.500 dolar bandına kadar gerileyen fiyatlar, sonrasında toparlanma eğilimine girdi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan ons altında 4.780–4.820 dolar aralığında sıkışma dikkat çekiyor. Fiyatın daha önce direnç olan 4.780 dolar seviyesinin üzerinde kalması, yükseliş trendinin korunduğuna işaret ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 4.830–4.850 dolar bandı ilk direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 4.900 dolar ve üzeri hedeflenebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.780 dolar seviyesi ilk destek konumunda. Bu seviyenin kırılması durumunda 4.760–4.700 dolar bandına doğru geri çekilme görülebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 50–55 bandında seyrederek piyasada yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ 5 BİN-5 BİN 400 DOLARA ULAŞMASI YÖNÜNDE

Uzmanlar, jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle altın için uzun vadede pozitif beklentilerini koruyor.

Piyasa tahminlerine göre 2026 yıl sonu için ons altın fiyatlarının 5.000–5.400 dolar bandına ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak kısa vadede fiyatlamaların ABD-İran ilişkileri ve petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyretmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.