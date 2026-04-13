Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen jeopolitik fırtınalar ve merkez bankalarının stratejik hamleleriyle çalkalanırken, altın fiyatları kritik bir yol ayrımında.

ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Washington’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka ilanıyla birlikte ons altın, yeni haftaya hafif bir geri çekilmeyle 4.733 dolar seviyesinde başladı.

UBP VE JPMORGAN’DAN 6.000 DOLAR ÜSTÜ TAHMİNLER

İsviçre’nin önde gelen özel bankalarından Union Bancaire Privée (UBP), mart ayındaki sert düşüş sırasında yüzde 3’e kadar indirdiği altın pozisyonlarını yeniden yüzde 6 seviyesine çıkararak piyasaya "geri döndüğünü" ilan etti.

UBP’nin Asya Portföy Yönetimi Başkanı Paras Gupta, kurumsal pozisyonların dengelendiğini belirterek yıl sonu için 6.000 dolar hedefini teyit etti.

Bu iyimser tabloya JPMorgan (6.300 dolar) ve Wells Fargo da katılırken, yapısal yükselişin arkasında dört temel direk öne çıkıyor:

• Merkez Bankası İştahı: 2026 yılında resmi sektörün 800 tonluk alım yapması bekleniyor.

• ETF Dönüşü: Mart ayındaki çıkışların ardından, nisan ayında altın fonlarına 20 tonluk giriş kaydedildi.

• Mali Açıklar: Devlet borçlarına dair endişeler güvenli liman arayışını tetikliyor.

• Jeopolitik Risk: Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, "riskten kaçış" modunu canlı tutuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: 4.800 DOLAR BARAJI MI, 7.000 DOLAR HAYALİ Mİ?

Teknik analiz cephesinde ise görünüm "temkinli bir iyimserlik" sunuyor. Altın şu an 4.300 ile 5.600 dolar arasındaki geniş bir bantta konsolide oluyor.

• Ayı Tuzağı mı? Geçen hafta 4.800 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamada (EMA) oluşan "düşüş yönlü pin bar", kısa vadeli bir baskı sinyali veriyor.

• Boğa Hedefi: Uzmanlar, 4.800 dolar direncinin hacimli bir şekilde aşılması durumunda, Fibonacci uzantılarının bir sonraki büyük durak olarak 7.000 dolar seviyesini işaret ettiğini belirtiyor.

• Destek Hattı: 4.260 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama, fiyatların serbest düşüşe geçmesini engelleyen "son kale" olarak görülüyor.

KRİTİK VİRAJ: PETROL FİYATLARI VE FED DENKLEMİ

Altın yatırımcısının gözü yalnızca grafiklerde değil, aynı zamanda petrol varil fiyatlarında. State Street Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi'ye göre petrol fiyatlarının 80-85 dolar bandına normalleşmesi, enflasyon baskısını azaltarak altını hızla 5.000 doların üzerine taşıyabilir.

Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça keskin: Brent petrolün 150 dolara tırmanması durumunda, Fed’in faizleri yüksek tutma zorunluluğu altını 4.000 dolarlık "yapısal tabana" kadar geri çekebilir.

Piyasa şu an bir "bekle-gör" evresinde. Robert Kiyosaki gibi isimlerin 35.000 dolarlık ekstrem tahminleri bir yanda, State Street’in temkinli 4.750 dolarlık senaryosu diğer yanda dururken; 2026 yılı, altın için tarihin en oynak ama en yüksek getirili yıllarından biri olmaya aday görünüyor.

(Bloomberg)

