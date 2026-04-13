ABD-İsrail ve İran arasında geçiçi ateşkes kararından sonra altında 15 günlük kritik iki senaryoyu açıklayan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugün yaptığı açıklamada sarı metal için aylık rakamları tek tek açıkladı.

ALTINDA SERT DALGALANMA TEKRAR YAŞANACAK MI?

Piyasalarda oluşan "bahar havası"na temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, kalıcı bir ateşkes zemini oluşmadan yapılan açıklamalara itibar etmediğini belirtti. Memiş, önümüzdeki 15 günün risklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bütün yatırımcı arkadaşlara bu 15 günün kritik bir süreç olduğunu, İsrail tarafından manipüle edilebileceğini ifade ettim. Görüşmeler başlayacak olsa da 15 gün temkinli olmak gerekiyor. Bu süreçte bütün enstrümanlarda sert dalgalanmaların tekrar yaşanmasını bekliyorum."

Kaynak: TradigView

GRAM ALTIN İÇİN HEDEF: 10.000 TL

Ons altının 4.100 dolar seviyelerine kadar çekilerek "en kötüyü geride bıraktığını" belirten Memiş, gram altın yatırımcısının kısa vadeli geri çekilmeleri birer alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Analistin paylaştığı takvim ve fiyat hedefleri ise şöyle:

Nisan Sonu ve Mayıs: 7.000 – 7.500 TL aralığı.

Temmuz – Ağustos: 8.000 TL ve üzeri rakamlar.

Yıl Sonu Ana Hedef: 9.000 TL ve 10.000 TL bandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.