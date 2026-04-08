İslam Memiş, “Ya savaşa tamam ya devam haberi gelecekti. Bir ateşkes haberi geldi. 15 günlük süreç var karşımızda” dedi. Temkinli duruşun korunması gerektiğini belirten Memiş, piyasanın yine manipüle edebileceğini söyledi. Ancak ilk yansımalarının olumlu olduğunu aktardı.

Altında yükselişin temkinli gerçekleştiğini belirten Memiş, “Ons altın 4.805 dolar seviyesinde. Piyasaların bu ateşkese inanması için ons altının 4.900 dolar üzerinde kalıcı olması lazım ve 5.100 dolar seviyesine kadar yükselmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞI İKİ SENARYO BEKLİYOR”

İslam Memiş 15 günlük süreçte vatandaşı 2 senaryonun beklediğini belirterek, “Piyasalar manipüle edilirse bu 15 günlük içinde yine dalgalanma devam eder. Kalıcı bir barış haberi gelirse ve burada tamamen savaş ortadan kalkarsa ons altın tarafında 5.100 dolar yani 5.100 dolar seviyesinin üzerini telaffuz edebiliriz. Bu da gram altın fiyatında 7-8 bin lira aralığında dalgalanmayı bize işaret ediyor” dedi. 7 bin TL’ye oturan ve 8 bin TL’yi gözüne kestiren bir gram altından bahsedilebileceğini söyledi.

Kaynak: TradingView

Piyasayı manipüle eden haber akışları gelmesi durumda ons altında 4 bin 400 dolar seviyesinden bahsedilebileceğini ve destek konumunda olduğunu aktardı. İslam Memiş, “Varlıklarınıza sahip çıkın. Uzun vadeli bir strateji belirleyin uyarımız vardı. Yine bu uyarımız geçerli.” dedi.

Ons altının 5 bin dolar seviyesine oturmasında kalıcı bir ateşkesten bahsedilebileceğini bildirdi. Çok ısrarlı bir şekilde karar verilmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, “15 günlük süreç içerisinde zaman zaman yalan yanlış haber akışları da gelmeye devam edecektir. Bu ateşkes haberini sabotaj etmeye çalışan haber kirliliği mutlaka olacaktır.” açıklamasında bulundu.

"GRAM ALTINDA 10 BİN TL HEDEFİMİZİ REVİZE ETMEDİK"

İslam Memiş, ana trende odaklanmanın gerektiği belirterek “Savaş olsa da olmasa da bizim bu yıl belirlediğimiz ons altın tarafında 5.800-6 bin dolar seviyesi var. Gram altın tarafında hedefimiz teknik olarak 10 bin lira seviyesi. Biz bu öngörümüzü revize etmedik. Beklentimiz yine geçerli kuruyor.” açıklamasında bulundu. Sert dalgalanmalara karşı yatırımcının kendisini koruması gerektiğini de ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.