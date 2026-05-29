Küresel ekonomide jeopolitik riskler ve tırmanan savaşlar dengeleri altüst ederken, dünya genelindeki merkez bankaları finansal egemenliklerini korumak adına rotayı yeniden "güvenli liman" altına çevirdi. Piyasalarda ezberlerin bozulduğu bu yeni dönemde altın, sadece ekonomik bir sığınak değil; dolar merkezli küresel finans sistemine karşı sessizce yürütülen stratejik bir savunma kalkanı haline geldi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan 2026 yılı 1. çeyrek verileri, küresel altın rezervi ligini ve kasasını en çok dolduran ülkeleri gözler önüne serdi.

DONDURULAN REZERVLER MİLAT OLDU: 244 TONLUK YENİ ALIM

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgali sonrası Batı dünyasının Rusya’ya ait 300 milyar dolarlık döviz rezervini dondurması, dünya genelindeki merkez bankaları için dönüm noktası oldu. İtibari para birimlerine (Fiat para) olan güvenin sarsılmasıyla merkez bankaları;

2022 yılında net 1.082 ton,

2023 yılında ise 1.037 ton altın satın alarak tarihi rekorlara imza attı.

Bu agresif alım iştahı 2026'da da hız kesmedi. 2026’nın ilk çeyreğinde merkez bankaları net 244 ton altın alımı daha gerçekleştirerek son 5 yılın çeyreklik ortalamalarını geride bıraktı. Analistler, artık kasasında en çok altın tutan ülkelerden ziyade, Çin ve Rusya gibi Doğu blokunda kimin daha agresif alım yaptığının önem kazandığını vurguluyor.

İşte 2026 Yılı İtibarıyla Dünyanın En Çok Altın Rezervine Sahip 10 Ülkesi

Açıklanan resmi verilere göre, küresel altın rezervlerinin yüzde 70'ini tek başına elinde tutan ilk 10 ülke ve bu altının toplam rezervleri içindeki pay oranı şu şekilde sıralandı:

ABD: 8.134 Ton (Toplam rezervinin %69'u)

Almanya: 3.350 Ton (Toplam rezervinin %69'u)

İtalya: 2.452 Ton (Toplam rezervinin %66'sı)

Fransa: 2.437 Ton (Toplam rezervinin %66'sı)

Çin: 2.313 Ton (Toplam rezervinin %9'u)

Rusya: 2.311 Ton (Toplam rezervinin %29'u)

İsviçre: 1.040 Ton (Toplam rezervinin %7'si)

Hindistan: 880 Ton (Toplam rezervinin %11'i)

Japonya: 846 Ton (Toplam rezervinin %5'i)

Hollanda: 612 Ton (Toplam rezervinin %58'i)

Kaynak: Dünya