Küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilik, enflasyon verileri altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcıların ve vatandaşların bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Haftalık kayıplarını telafi etmeye çalışan altın piyasasında hareketlilik sürerken, "Gram altın bugün kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
İşte TSI 09.15 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde;
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.698,95 TL
Satış: 10.934,34 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.538,67 dolar
Satış: 4.539,23 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6.686,84 TL
Satış: 6.687,67 TL
