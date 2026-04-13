Altın fiyatı 5.000 dolar seviyesinde seyrederken yeni maden bulmak giderek zorlaşıyor. S&P Global 2026 sonrası üretimin düşeceğini öngörüyor. Arz kısıtı fiyatları daha da yukarı taşıyabilir. Türk yatırımcı için bu tablo ne anlama geliyor?

NEDEN ÖNEMLİ?

Altın fiyatını sadece merkez bankası alımları, faiz beklentileri ve jeopolitik riskler belirlemez. Uzun vadede arzın ne kadar olduğu da kritik bir faktör. Yeni maden keşiflerinin azaldığı, mevcut madenlerin rezervlerinin eridiği bir ortamda altın arzı yapısal olarak kısıtlanıyor. Bu tablo fiyatlar için güçlü bir zemin oluşturuyor. Gram altın yatırımcısı için bu mekanizmayı anlamak uzun vadeli strateji açısından önemli.

Grafik 1: Madenlerden çıkarılan altın üretimi 2024 yılında sınırlı bir toparlanma gösterdi:

YENİ MADEN BULMAK NEDEN BU KADAR ZORLAŞTI?

2018'den 2024'e kadar yıllık altın üretimi neredeyse hiç değişmedi. 2024'te küresel altın üretimi 3.645 tona ulaştı; bu 2018'deki 3.658 tonluk rekordan yalnızca 13 ton düşüktü. Ancak yükselen altın fiyatına rağmen üretimde yalnızca sınırlı artış yaşandı.

Büyük altın madencisi şirketlerin 2026 üretim görünümü genel olarak temkinli. Çoğu 2025'e kıyasla düşüş öngörüyor. Yeni altın madenciliği projelerini keşfetmek giderek zorlaşıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında pek çok umut verici bölgedeki jeopolitik istikrarsızlık, uzayan çevresel izin süreçleri, artan sermaye maliyetleri ve uzak bölgelerdeki karmaşık proje finansmanı sayılıyor.

Grafik 2: Altın madencilerinin kâr marjları son çeyreklerde belirgin şekilde arttı:

REZERVLER ERİYOR, YENİ KEŞİFLER YOK

2020'den bu yana yalnızca beş büyük altın keşfi gerçekleşti. Bu keşiflerdeki toplam altın miktarı 17 milyon ons. 2010-2019 dönemindeki ortalama keşif büyüklüğü 7,7 milyon ons iken son dönemde bu rakam 4,4 milyon onsa geriledi.

Yeni bir maden keşfedilse bile işletmeye alınması ortalama 20,8 yıl sürüyor. İzinler, çevresel değerlendirmeler ve mühendislik süreçleri nedeniyle yarın bir keşif yapılsa bile bu madenin üretime geçmesi 2040'lı yıllara kalabilir.

S&P Global altın üretiminin 2026'da zirve yapacağını ve ardından 2028'e kadar gerileyeceğini öngörüyor. Bu büyüme ve ardından gelen düşüş büyük ölçüde Avustralya, Kanada ve ABD gibi birkaç büyük üretici ülkeden kaynaklanıyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ YÜKSELİYOR

Yeni maden bulmak zorlaşırken mevcut madenlerde de işler pek kolay değil. AJ Bell yatırım direktörü Russ Mould yükselen enerji maliyetlerinin altın madencilerinin marjları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. 2006-2007 döneminde genel üretim maliyetlerinin sert yükselmesiyle benzer bir tablo yaşandığını hatırlatıyor.

Bununla birlikte şu an için tablo madenciler açısından olumlu. 2026'da altın üreticilerinin ons başına yaklaşık 2.800 dolarlık rekor marjla işlem yapması bekleniyor. Bu tablo yüzde 24 öngörülen fiyat artışı ve yüzde 5 düşen üretim maliyetleri kombinasyonuyla destekleniyor.

PEKİ BU TABLO FİYATLARI NASIL ETKİLER?

Arz kısıtı altın fiyatları için yapısal bir destek unsuru. Merkez bankalarının yıllık 1.000 ton altın alması toplam yıllık maden üretiminin yaklaşık yüzde 27'sine karşılık geliyor. Bu alımlar fiyata duyarsız, yani fiyat ne olursa olsun devam ediyor. Bu durum doğrudan ticari ve yatırım piyasalarıyla rekabete giriyor.

Talep artarken arz sabit kalıyor ya da düşüyorsa fiyatlar üzerindeki baskı yapısal bir hal alıyor. Bu mekanizma kısa vadeli spekülatif hareketlerden farklı, çok daha kalıcı bir fiyat desteği anlamına geliyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Gram altın için bu tablo birkaç açıdan önem taşıyor. Birincisi uzun vadeli arz kısıtı ons fiyatını desteklemeye devam edecek. Bu da TL değer kaybıyla birleşince gram altının yapısal olarak güçlü kalmasını sağlıyor. İkincisi kısa vadeli düzeltmeler mümkün ama arz tarafındaki yapısal sorunlar bu düzeltmelerin kalıcı olmayacağına işaret ediyor. Üçüncüsü yeni maden keşiflerinin 20 yıl sonra üretime girebileceği gerçeği göz önüne alındığında orta ve uzun vadeli altın fiyatları için olumlu bir zemin mevcut.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Dünya Altın Konseyi aylık üretim verileri, büyük madencilik şirketlerinin çeyreklik üretim raporları, S&P Global maden maliyeti güncellemeleri ve yeni keşif duyuruları bu alandaki gelişmeleri takip etmek için önemli kaynaklar.

Kaynaklar:

World Gold Council araştırma raporları, S&P Global piyasa analizleri ve CNBC piyasa haberleri esas alınarak derlenmiştir.