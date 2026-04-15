Dolar güçlenince TL eridi, Türk yatırımcı iki seçenekle kaldı: altın mı, Bitcoin mi? Altın bu yıl yüzde 65 kazandırdı, BTC zirvesinden yüzde 43 geride. Ama uzun vadede tablo tam tersi. Doğru seçim yatırım ufkuna göre değişiyor.

NEDEN BU SORU BU KADAR ÖNEMLİ?

TL değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar kuru 43 seviyesinde seyrediyor, yıl sonu için 52-55 tahminleri var. Türk yatırımcı için mesele basit: elindeki TL’nin erimesini durdurmak. Bu noktada iki varlık öne çıkıyor. Altın binlerce yıllık güvenli liman. Bitcoin ise 15 yılda yüzde 15.000 kazandıran yüksek riskli büyüme aracı. Hangisi daha doğru? Cevap yatırım ufkuna göre değişiyor.

2026’DA TABLO NASIL?

Altın 4.900 doların üzerine çıktı ve rekor kırmaya devam ediyor. Bitcoin ise Ekim 2025 zirvesinin yüzde 30 altında. Yatırımcılar açıkça altını güvenli liman olarak tercih ediyor. Küresel gerginliklerin artması, merkez bankası desteği ve doların değer kaybı altını yukarı taşıyan üç temel itici güç.

2026 bu iki varlık arasında tarihi bir ayrışmayı ortaya koydu. Altın jeopolitik şokların emici tamponu işlevi görürken Bitcoin küresel likiditenin barometresi konumuna yerleşti. Yıllar boyunca yatırımcılar altın ve Bitcoin’in zayıflayan dolara karşı aynı yönde hareket etmesi gerektiğini varsaydı. 2026 bu korelasyonu kesin biçimde kırdı.

KISA VADEDE ALTIN AÇIK ARA ÖNDE

Sadece yıllık getirilere bakıldığında kazanan açık: altın yüzde 65’in üzerinde kazandırırken Bitcoin mütevazı bir kayıpla seyretmeye devam ediyor.

Jeopolitik kriz, enflasyon baskısı ve merkez bankası alımları altını desteklemeye devam ediyor. JPMorgan küresel merkez bankalarının 2026’da yaklaşık 755 ton altın alım yapmasını bekliyor. Yatırımcı ve merkez bankası talebinin çeyrek başına ortalama 585 tona ulaşmasıyla altın fiyatının 5.000 dolara yaklaşacağı öngörülüyor.

UZUN VADEDE BITCOIN FARKLI BİR HİKAYE

Altın güvenlik ve evrensel kabul görme açısından yüzyıllarca birikmiş tarihe sahip. Bitcoin ise sabit arzı ve sınır tanımayan doğasıyla itibari paradan bağımsızlık arayan yatırımcılara hitap ediyor. Çoğu yatırımcı için en akıllıca yaklaşım ikisinden birini seçmek değil, risk profiline uygun oranlarda her ikisine de yer vermek olabilir.

Standard Chartered 2026 yıl sonu ETH hedefini 7.500 dolar olarak açıkladı, Bitcoin için ise 150.000 dolar hedefleniyor. Kurumsal ETF girişleri, staking aktivitesi ve arz sıkışması uzun vadeli büyüme tezini destekliyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN TL BAZINDA HESAP

Dolar kuru 43 TL varsayımıyla:

Gram altın bugün yaklaşık 6.700 TL. Goldman Sachs 5.400 dolar ons hedefiyle hesaplandığında gram altın yaklaşık 8.200 TL’ye ulaşabilir. Bu yüzde 22’lik bir TL getirisi.

Bitcoin bugün yaklaşık 2,8 milyon TL. 100.000 dolar hedefinde ve dolar kuru aynı kalsa yaklaşık 4,3 milyon TL. Yüzde 53’lük TL getirisi. Dolar da değer kazanırsa bu oran çok daha yükseğe çıkar.

HANGİ PROFİL HANGİSİNİ SEÇMELİ?

Kısa vadeli, düşük riskli profil için altın doğru tercih. Jeopolitik kriz devam ettikçe altın güçlü kalmaya devam edecek. TL bazında korunma için güvenilir araç.

Uzun vadeli, yüksek riskli profil için Bitcoin anlamlı bir alternatif. Volatiliteye dayanabilen, en az 3-5 yıllık ufku olan yatırımcı için BTC’nin asimetrik getiri potansiyeli cazip.

Her iki varlık da TL’nin erimesine karşı korunma sağlıyor. Ancak mekanizmaları farklı. Altın istikrar, Bitcoin potansiyel büyüme sunuyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Dolar endeksi, Fed 28 Nisan faiz kararı, TCMB rezerv hareketi, altın ETF giriş-çıkış verileri ve Bitcoin ETF haftalık akışları bu iki varlığın önümüzdeki haftaki seyrini belirleyecek.

Kaynaklar:

JPMorgan araştırma raporu, FXEmpire teknik analizi ve 99Bitcoins karşılaştırma verileri esas alınarak derlenmiştir.