Şirketin 20 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerine temettü ödenmemesi kararı resmen kabul edildi.

NET DÖNEM ZARARI TEMETTÜYE ENGEL OLDU

Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolar, 2025 yılı hesap döneminde zarar oluştuğunu ortaya koydu. Alınan kararın gerekçeleri şu verilerle paylaşıldı:

TFRS Tabloları: TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 161.395.845 TL net dönem zararı oluştu.

Yasal Kayıtlar: Vergi Usul Kanunu ve yasal kayıtlara göre hazırlanan tablolarda ise 59.123.733,32 TL tutarında net dönem zararı kaydedildi.

GENEL KURUL ONAYLADI

Yönetim kurulunun 25 Mart 2026 tarihinde aldığı "zarar oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması ve kanuni yedek akçe ayrılmaması" yönündeki önerisi, bugün yapılan genel kurulda ortakların onayına sunuldu. Pay sahiplerinin oy birliğiyle kabul ettiği karar doğrultusunda, Orçay bu yıl yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

