Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada bağlı ortaklığına ilişkin önemli bir pay devri işlemini duyurdu. Şirket, iştirak yapısında grup içi yeniden organizasyona gitti.

Açıklamaya göre KTLEV’in bağlı ortaklığı olan İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin payları, grup dışına çıkmaksızın Pusula Finans Holding’e devredildi.

Söz konusu işlemle birlikte şirket bünyesinde organizasyonel yapı yeniden düzenlendi.

DEĞERLEME 12,42 MİLYAR TL

Pay devri işlemi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu esas alınarak gerçekleştirildi.

Rapora göre İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin piyasa değeri, 31 Aralık 2025 itibarıyla 12 milyar 421,8 milyon TL olarak hesaplandı ve işlem bedeli bu değer üzerinden belirlendi.