Şirket yönetim kurulu, yasal kayıtlarda kâr elde edilmesine rağmen, konsolide tablolardaki zarar ve şirketin mali yapısı gereği temettü dağıtmama kararı aldı.

YASAL KAYITLARDA KÂR, KONSOLİDE TABLODA ZARAR

Şirketin paylaştığı finansal veriler, raporlama standartlarına göre farklı sonuçlar ortaya koydu:

Konsolide Finansal Tablolar (TFRS): 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait denetlenen tablolarda 39.158.051 TL tutarında ana ortaklık net dönem zararı kaydedildi.

Yasal Kayıtlar (VUK): Şirketin yasal kayıtlarında ise aynı dönem için 20.978.690,39 TL dönem net kârı oluştu.

Kaynak: KAP

KAR OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILACAK

İzmir Fırça yönetimi, yasal kayıtlarda oluşan kârın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar verdi:

Karar: 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen yasal kâr, olağanüstü yedek olarak ayrılacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Gerekçe: Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi ve kâr dağıtım tablosu hükümleri doğrultusunda, kârın şirket bünyesinde tutulması oy birliği ile kabul edildi.

