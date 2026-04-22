TAB Gıda’nın 2026 yılının ilk üç aylık döneminde net karı, geçen yılın aynı dönemindeki 405,7 milyon TL seviyesinden yüzde 45 azalarak 224,4 milyon TL’ye geriledi.

Dün açıklanan bilançonun ardından bugün üç dev aracı kurum, TABGD hissesi için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini kamuoyuna duyurdu.

ANALİSTLERDEN GÜÇLÜ PRİM POTANSİYELİ ÖNGÖRÜSÜ

Açıklanan raporlarda en yüksek hedef fiyat Deniz Yatırım'dan gelirken, tüm kurumlar "Al" tavsiyesini korudu. Hisse senedinin 257,50 TL olan son fiyatı üzerinden

hesaplanan potansiyel getiriler dikkat çekti.

Aracı Kurumların Güncel TABGD Hedefleri:

• Deniz Yatırım: Hedef fiyatını 380,00 TL olarak belirledi. Kurum, hisse için %47,57 oranında prim potansiyeli öngörerek "Al" tavsiyesini sürdürdü.

• Yapı Kredi Yatırım: Hedef fiyatını 375,00 TL seviyesinde açıklayan kurum, %45,63 prim potansiyeli ile "Al" tavsiyesini yineledi.

• İş Yatırım: Hedef fiyatını 340,08 TL olarak belirleyen kurum, %32,06 yükseliş potansiyeline işaret ederek "Al" pozisyonunu korudu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.