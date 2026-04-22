Şirket yönetim kurulu, 2025 yılı net dönem kârından pay sahiplerine toplamda 5 milyar TL temettü dağıtılmasını genel kurula teklif etme kararı aldı.

KÂR PAYI DAĞITIM DETAYLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, kâr dağıtım sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Dağıtılacak Toplam Tutar: 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası).

Hesaplama Yöntemi: 2025 yılı net kârından; geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasının ardından kalan tutar üzerinden dağıtım yapılacak.

Kalan Tutar: Temettü dağıtımı sonrası geriye kalan kârın ise olağanüstü yedeklere aktarılması planlanıyor.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Şirketin 22 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan bu karar, nihai onay için Torunlar GYO’nun yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların oylamasına sunulacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TRGYO HİSSE SENEDİ GÜNCEL FİYAT

TRGYO, hisseleri TSI 16.23 itibarıyla yüzde 1,38'lik yükselişle 95,30 TL'den işlem gördü.

Hisseler haftalık bazda yüzde 6,07, aylık bazda yüzde 13,06 prim yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.