Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Brent petrolün yeniden 100 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında 2,33 TL'lik indirim bekleniyor. Ancak bu indirimin yalnızca yaklaşık 58-59 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerileyerek 98,38 dolar seviyesine indi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması sonrası petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatında 2,33 TL'lik indirim bekleniyor fakat Eşel Mobil sistemi kapsamında devletin feragat ettiği ÖTV gelirini yerine koyması nedeniyle pompa fiyatlarına 58-59 kuruş olarak sınırlı şekilde yansıyacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İndirimin yüzde 75'lik kısmı devletin feragat ettiği ÖTV'yi karşılamak için kullanılacak, kalan yüzde 25'lik bölüm ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

İndirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 69,26 TL, Ankara'da 70,38 TL, İzmir'de 70,66 TL ve doğu illerinde 72,12 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI: Benzin 62,70 TL, Motorin 71,59 TL, LPG 34,99 TL. İSTANBUL ANADOLU YAKASI: Benzin 62,56 TL, Motorin 71,45 TL, LPG 34,39 TL. ANKARA: Benzin 63,67 TL, Motorin 72,71 TL, LPG 34,87 TL.

İZMİR: Benzin 63,94 TL, Motorin 72,99 TL, LPG 34,79 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi yükü dikkate alınarak belirleniyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının temelini Brent petrol fiyatı ile dolar/TL kuru oluşturuyor. Rafineriler, bu iki değişkene göre akaryakıtın maliyetini hesaplıyor.

Bu maliyetin üzerine sırasıyla rafineri marjı, dağıtım ve bayi payı ile birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.