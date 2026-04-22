Motorine 2,33 TL indirim bekleniyor. Ancak bunun sadece 58-59 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Yeni fiyatlar bu gece devrede.

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Brent petrolün yeniden 100 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında 2,33 TL'lik indirim bekleniyor. Ancak bu indirimin yalnızca yaklaşık 58-59 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerileyerek 98,38 dolar seviyesine indi. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması sonrası petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, bu gelişme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatında 2,33 TL'lik indirim bekleniyor fakat Eşel Mobil sistemi kapsamında devletin feragat ettiği ÖTV gelirini yerine koyması nedeniyle pompa fiyatlarına 58-59 kuruş olarak sınırlı şekilde yansıyacak.

İndirimin yüzde 75'lik kısmı devletin feragat ettiği ÖTV'yi karşılamak için kullanılacak, kalan yüzde 25'lik bölüm ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

İndirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 69,26 TL, Ankara'da 70,38 TL, İzmir'de 70,66 TL ve doğu illerinde 72,12 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI: Benzin 62,70 TL, Motorin 71,59 TL, LPG 34,99 TL. İSTANBUL ANADOLU YAKASI: Benzin 62,56 TL, Motorin 71,45 TL, LPG 34,39 TL. ANKARA: Benzin 63,67 TL, Motorin 72,71 TL, LPG 34,87 TL.
İZMİR: Benzin 63,94 TL, Motorin 72,99 TL, LPG 34,79 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.71
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 38.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 53.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 41.2
Gazyağı 78.8
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi yükü dikkate alınarak belirleniyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının temelini Brent petrol fiyatı ile dolar/TL kuru oluşturuyor. Rafineriler, bu iki değişkene göre akaryakıtın maliyetini hesaplıyor.

Bu maliyetin üzerine sırasıyla rafineri marjı, dağıtım ve bayi payı ile birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz Değişmedi, Mevduatta Rekabet Arttı: 500 Bin TL'nin GetirisiFaiz Değişmedi, Mevduatta Rekabet Arttı: 500 Bin TL'nin Getirisi
TCMB faizi sabit tuttu! Ekonomistlerden çarpıcı yorumlarTCMB faizi sabit tuttu! Ekonomistlerden çarpıcı yorumlar

