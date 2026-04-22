TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD), 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin satış gelirlerinde artış görülürken, kârlılık tarafında dikkat çeken bir gerileme yaşandı.

NET KÂR YÜZDE 45 GERİLEDİ

Şirketin ocak-mart dönemindeki net dönem kârı 224 milyon 412 bin TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde açıklanan 405,8 milyon TL’lik net kâra kıyasla yüzde 45 oranında düşüşe işaret etti.

SATIŞ GELİRLERİ ARTTI

TAB Gıda'nın üç aylık satış hasılatı yıllık bazda yüzde 15 artış göstererek 13,15 milyar TL seviyesine yükseldi. Satışlardaki artışa rağmen kârlılık tarafındaki zayıflama dikkat çekti.

ESAS FAALİYET KÂRI GERİLEDİ

Şirketin esas faaliyet kârı aynı dönemde yüzde 19 düşüşle 326,9 milyon TL olarak kaydedildi. Operasyonel kârlılıktaki bu gerileme bilanço üzerinde etkili oldu.

FAVÖK ARTIŞ GÖSTERDİ

FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2 milyar 234,6 milyon TL seviyesine çıktı.

BİLANÇO KALEMLERİ

Şirketin toplam varlıkları 40,50 milyar TL’ye yükselirken, toplam borçları 15,73 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar ise 24,77 milyar TL olarak kaydedildi.