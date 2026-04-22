Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden Aksigorta (AKGRT), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketin prim üretiminde güçlü artış görülürken, kârlılık tarafında gerileme görüldü.

NET KÂR VE TEKNİK KÂR GERİLEDİ

Aksigorta’nın Ocak-Mart döneminde net kârı 268 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde net teknik kâr ise 290 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Her iki kalemde de geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla düşüş yaşanırken, teknik kâr yüzde 47, net kâr ise yüzde 24 oranında azaldı.

AKGRT HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

PRİM ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Şirketin brüt yazılan primler toplamı yıllık bazda yüzde 33 artarak 11,6 milyar TL'ye ulaştı. Prim üretiminde en dikkat çekici büyüme ise yüzde 90'lık artışla trafik sigortası segmentinde gerçekleşti.

YATIRIM GELİRLERİ VE FON BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

Şirketin yatırım gelirleri, piyasa koşullarına uyumlu stratejiler sayesinde yüzde 28 artarak 1,2 milyar TL seviyesine yükseldi.

Mart 2026 itibarıyla Aksigorta'nın yönettiği fon büyüklüğü ise yıllık bazda yüzde 28 artışla 18,6 milyar TL’ye ulaştı.