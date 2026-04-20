2026 yılının ilk üç aylık döneminde şirketin kârlılık verileri dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde 4,53 milyar TL olan net kâr, yüzde 42 artışla 6,45 milyar TL seviyesine yükseldi.

Şirketin teknik dengesi %30 artarak 6,89 milyar TL olarak gerçekleşti.

PRİM ÜRETİMİ 53 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Türkiye Sigorta'nın ana faaliyet kalemlerindeki büyüme rakamları şu şekilde yansıdı:

Prim Üretimi: 2025/3 dönemine göre %30 artış kaydedilerek 53,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

Alınan Net Primler: %19 artışla 22,6 milyar TL oldu.

Teknik Gelirler: %29'luk yükselişle 23,5 milyar TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO VE PİYASA VERİLERİ

Şirketin finansal yapısı ve borsa performansı rapor tarihinde şu verilerle öne çıktı. Özkaynaklar 2025 yıl sonuna göre %10 artışla 54,7 milyar TL'ye çıktı. Şirketin nakit benzeri finansal varlıkları ise %9 artarak 106 milyar TL sınırını aştı.

