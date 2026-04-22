Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR), yatırımcılarının merakla beklediği bedelsiz sermaye artırımı sürecinde sona yaklaştı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yaptı.

SPK’DAN ONAY ÇIKTI

Şirketin 23 Şubat 2026 tarihinde yaptığı bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, SPK'nın 16 Nisan 2026 tarihli toplantısında kabul edildi. Onaylı ihraç belgesi ve tadil metni, 21 Nisan 2026 tarihi itibarıyla şirkete ulaştı.

Kaynak: KAP

PAY DAĞITIM TARİHİ: 24 NİSAN

Özyaşar Tel yönetimi, tamamı iç kaynaklardan karşılanacak olan sermaye artırımı kapsamında hak kullanım tarihini hızlıca belirledi:

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıcı: 24 Nisan 2026

Şirketten yapılan açıklamada, "Çıkarılmış sermayemizin artırılması kapsamında pay sahiplerimizin bedelsiz pay alma haklarının kullanım başlangıç tarihinin 24/04/2026 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

