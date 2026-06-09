Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. İşte 9 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

9 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI (GÜNCEL)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,97 TL

Motorin litre fiyatı: 66,33 TL

LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,82 TL

Motorin litre fiyatı: 66,20 TL

LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63,92 TL

Motorin litre fiyatı: 67,45 TL

LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64,20 TL

Motorin litre fiyatı: 67,72 TL

LPG litre fiyatı: 31,79 TL