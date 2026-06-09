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Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. İstanbul'da benzin 62,97 TL, motorin 66,33 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte akaryakıtta güncel fiyatlar!

Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. İşte 9 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

9 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI (GÜNCEL)

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 62,97 TL
Motorin litre fiyatı: 66,33 TL
LPG litre fiyatı: 31,99 TL

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İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 62,82 TL
Motorin litre fiyatı: 66,20 TL
LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Benzin ve motorin ve LPG güncel fiyatları (9 Haziran), Görsel 1

Ankara
Benzin litre fiyatı: 63,92 TL
Motorin litre fiyatı: 67,45 TL
LPG litre fiyatı: 31,97 TL

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İzmir
Benzin litre fiyatı: 64,20 TL
Motorin litre fiyatı: 67,72 TL
LPG litre fiyatı: 31,79 TL

Benzin ve motorin ve LPG güncel fiyatları (9 Haziran), Görsel 2

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