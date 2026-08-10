İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Temmuz 2026 imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksi, Türk ihracatçısı için umut verici gelişmeleri ortaya koydu.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde kalarak Ocak 2024’ten bu yana kesintisiz büyüme trendini sürdüren endeks, küresel pazarlardaki talep koşullarının ılımlı bir ivmeyle toparlandığını gösterdi.

DEV PAZARLARDA BÜYÜME İVMESİ

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk 10 pazarın 8’inde ekonomik aktivitenin artışa geçmesi sektöre can suyu oldu.

• Almanya ve Birleşik Krallık: Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 15'ini sırtlayan bu iki kritik pazardan pozitif sinyaller geldi. En büyük pazar Almanya’da üretim son 4 ayda ilk kez büyürken, Birleşik Krallık yeniden genişleme patikasına girdi.

• ABD ve Güney Avrupa: ABD’de ekonomik aktivite son 9 ayın en yüksek hızına ulaştı. İtalya son 8 ayın, İspanya ise son bir buçuk yılın en güçlü büyüme performansını sergiledi.

• Hollanda, BAE ve Romanya: Hollanda ve BAE’de büyüme haziran ayına kıyasla hız kazandı. Romanya imalat sanayisi ise tam 25 aydır süren daralma dönemini noktalayarak üçüncü çeyreğe artışla başladı.

Top 10 pazar arasında yalnızca Fransa ve Polonya’da ekonomik aktivite geriledi ancak bu ülkelerdeki daralma hızı da önceki aya göre yavaşladı.

İzlenen tüm ülkeler arasında en sert üretim düşüşü Mısır'da görülürken, en hızlı büyüme ise Uganda, Tayland ve Singapur'da kaydedildi.

"YENİ İŞ FIRSATLARI ARTIYOR ANCAK RİSKLER SÜRÜYOR"

Verileri değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ekonominin yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptığını vurguladı:

"Önemli ihracat pazarlarının çoğunda ekonomik aktivitenin yeniden artışa geçmesi veya ivme kazanması, Türk imalatçılarına yeni siparişler almak açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ancak Orta Doğu'daki belirsizlikler, önümüzdeki aylarda pazar koşullarının değişken bir seyir izleyebileceğine işaret ediyor."