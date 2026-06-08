Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankacılık sektörünün ortaklığıyla yürütülen ve iş dünyasının can suyu olarak nitelendirilen TOBB nefes kredisi programında yeni dönem resmen başladı.

KOBİ’lerin nakit akışını desteklemeyi ve finansmana hızlı bir şekilde erişmelerini amaçlayan programda, toplamda 100 milyar liralık bir kredi hacminin oluşturulması hedefleniyor.

İlk etapta ise 25 milyar liralık kaynak, iş dünyasının acil finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğrudan kullanıma açılacak.

FİRMA BAŞINA ÜST LİMİT 3 MİLYON TL

Yeni dönem nefes kredisi paketine ilişkin öne çıkan kullanım şartları ve limitler şu şekilde belirlendi:

• Kimler Başvurabilir?: Kredi programından yalnızca TOBB’a bağlı oda ve borsalara üyelik kaydı bulunan işletmeler faydalanabilecek.

• Maksimum Kredi Limiti: Program kapsamında her bir firma, en fazla 3 milyon TL’ye kadar finansman desteği alabilecek.

• İlk 6 Ay Ödemesiz Dönem: İşletmelerin nefes almasını kolaylaştırmak adına kredilerde ilk 6 ay anapara ödemesiz dönem imkânı sunulacak.

• 48 Aya Varan Vade Seçeneği: Kredilerin toplam vade süresi en fazla 48 ay olarak uygulanacak ve böylece borç yükü uzun bir döneme yayılmış olacak.

VADELERİNE GÖRE FAİZ ORANLARI NETLEŞTİ

Nefes Kredisi'nde faiz oranları yatırımcının seçeceği vade yapısına göre ikiye ayrılıyor:

• 24 aya kadar olan vadelerde: Yıllık yüzde 36 faiz oranı,

• 24 ayın üzerindeki vadelerde: Yıllık yüzde 34 faiz oranı geçerli olacak.

BAŞVURULAR 9 BANKA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Finansman ihtiyacı olan KOBİ'ler, oda ve borsalardan alacakları üyelik belgeleriyle birlikte belirlenen protokol bankalarına başvuru yapabilecekler. Krediyi kullandıracak resmi kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

Akbank, DenizBank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası.

GEÇEN YIL 61 BİN FİRMA FAYDALANDI

Ekonomi yönetimi bu paket sayesinde özellikle üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan işletmelerin korunmasını ve piyasadaki ekonomik canlılığın sürdürülmesini amaçlıyor.

TOBB Nefes Kredisi kapsamında 2025 yılında yaklaşık 61 bin firma uygun koşullu finansmandan yararlanmış ve reel sektöre toplam 81 milyar liralık nakit akışı sağlanmıştı.