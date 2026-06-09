Yapılan açıklamaya göre, İhlas Holding'in yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında payların bölünme sonrası teorik fiyatı 1,45 TL olarak hesaplandı. Borsa İstanbul, söz konusu teorik fiyatın fiyat adımına yuvarlanmadığını belirtti.

İhlas Holding daha önce KAP'a yaptığı açıklamada, 1,5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 100 artırarak 3 milyar TL'ye çıkaracağını duyurmuştu. Şirketin sermaye artırımına ilişkin izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

RÜÇHAN HAKKI SÜRECİ BAŞLADI

Şirketin mevcut ortakları, sahip oldukları payların yüzde 100'ü oranında yeni pay alma hakkına sahip olacak. Rüçhan hakkı kullanım süreci 9 Haziran 2026 tarihinde başlarken, 23 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 lot için 1,00 TL olarak belirlenirken, ödeme tarihi 11 Haziran 2026, kayıt tarihi ise 10 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Öte yandan, yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da, nominal değerin altında olmamak kaydıyla oluşacak fiyattan satışa sunulacağı belirtildi.

IHLAS YATIRIMCISI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yüzde 100 bedelli sermaye artırımı, yatırımcıların ellerindeki her 1 lot pay için 1 lot daha alma hakkı elde etmesi anlamına geliyor. Rüçhan hakkını kullanan yatırımcılar, her yeni pay için 1 TL ödeme yaparak sermaye artırımına katılabilecek. Rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcıların ise şirketteki ortaklık oranları seyrelmiş olacak.

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