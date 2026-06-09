Küresel piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak kritik veri ve merkez bankası kararlarına çevrilirken, yatırımcılar yoğun veri gündemini takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın ekonomide oluşturduğu şokun beklenenden daha uzun sürdüğünü belirterek, enflasyon üzerinde en az 5 puanlık baskı yarattığını söyledi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, takip edilen göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde önceki aya göre gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Küresel tarafta ise ABD'de bir yargıç, Trump yönetiminin 100 bin dolarlık H-1B vize ücreti düzenlemesini iptal etti.

Öte yandan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, havacılık sektöründe devam eden tedarik zinciri sorunlarının 2025 yılında hava yolu şirketlerine yaklaşık 11 milyar dolarlık ek maliyet oluşturduğunu açıkladı. Söz konusu rakamın, sektörün bu yıl için beklenen 23 milyar dolarlık kârının yaklaşık yarısına denk geldiği belirtildi.

Piyasalarda bugün Almanya'nın ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri ile ABD'nin ticaret dengesi verileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların radarında yer alıyor.

Yurt içinde yarın sanayi üretimi ve perakende satış verileri açıklanacak. ABD'de ise yarın yayımlanacak enflasyon verileri küresel piyasalarda yön arayışında belirleyici olacak. Yurt içinde Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı, Euro Bölgesi'nde ise ECB'nin faiz kararı yakından izlenecek. Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da şirketlerin 8 haziran tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

A1CAP – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Bakanlık arafından onaylandı.

AKSA – Şelale Boyner tarafından 540.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AKSEN – Eskişehir’de yer alan ve 140,91 MW kurulu güce sahip olması planlanan depolamalı RES projesinin ÇED sürecinin olumlu tamamlandığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 3.836 gün vadeli 488,0 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alyat Teknoloji’nin İsviçre’de şirket kurmasına karar verdiği açıklandı.

ANELE – Finans kuruluşlarının mutabakatı ile borç yapılandırmasının 30 Haziran’a uzatıldığı açıklandı.

BVSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

DERHL – Nusret Altınbaş tarafından 1.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EBEBK – Kamal Anthony Hatoum tarafından 3.676.086 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKDMR – Nusret Altınbaş tarafından 2.973.309 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EGEGY – Ege Yapı tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem dönüştürülen niteliğe dönüştürülüp satışı kapsamında Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EMPAE – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Temmuz’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 8 Temmuz’a kadar uzatıldı.

FORTE – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Milsoft ile Havelsan arasında 2,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

FRIGO – Kenan Baran Teker tarafından 104.009 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FRIGO – Zülal Yaşdağı tarafından 159.867 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GESAN – Şirketin Bosna Hersek’teki ihalede 26,8 milyon euro ile en avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

GENIL – SUL – 238'in Faz II Klinik araştırmasında ilk hastaya tedavi başlandığı açıklandı.

HUBVC – Şirket iştiraki Enko Teknoloji’nin sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.

HTTBT – Air Zimbabwe’nin şirketin Rezervasyon & Yolcu Hizmetleri, İnternet Rezervasyon Motoru ile Gelir Muhasebesi çözümlerini kullanmaya başladığı açıklandı.

ISMEN – Şirketin, ABD Bölge Mahkemesi'nde görülen, uluslararası tarafları kapsayan bir uyuşmazlık kapsamında açılan davada davalılar arasında yer aldığı açıklandı.

ISSEN – Bir yatırımcı tarafından genel kurul toplantısındaki kararların iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.

ISBIR – İki yatırımcı tarafından genel kurul toplantısındaki kararların iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.

KZBGY – Şirketin Marmaris projesine ilişkin verilen 2,7 milyar TL tutarındaki idari para cezasına karşı açtığı davanın şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

KZBGY – Şirketin Marmaris'teki projeye ilişkin sahil şeridi nedeniyle düzenlenen ceza ve buna bağlı ödeme emrine karşı açılan davalarda, toplam 90,1 milyon TL'lik kısım Şirket lehine iptal edilirken, 14,6 milyon TL'lik kısmın iptali taleplerinin reddedildiği, temyiz başvurusu yapılacağı açıklandı.

KARTN – Kocaeli Başiskele’deki 4.887 m 2 ’lik gayrimenkulünün 67,5 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.

KLNMA – Banka ile EIB arasında 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

LMKDC – Bakanlık tarafından şirketin 50 MWe'lik lisanssız elektrik üretim başvurusunun olumlu değerlendirildiği, EPDK'nın kapasite tahsis süreci kapsamında şirkete 34,35 MWe kapasite tahsis hakkı verildiği açıklandı.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Momentum Girişim Holding’in plastik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketle olası satın alma, birleşme veya stratejik iş birliği seçeneklerini değerlendirmek üzere görüşmelere başladığı açıklandı.

MHRGY – Pendik’teki 33 adet bağımsız bölümün 642,2 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.

MAGEN – Şirketin, 24 MWm kapasiteli HEZ Moralı JES – 1 santralini bulunduran Hez Enerji İnşaat’ın tamamının devralınmasına yönelik süreci sürdürdüğü, Aydın'daki mevcut santrale ilave 72 MWm kapasite artışı planlanırken, devralınacak diğer jeotermal ruhsat sahalarında 144 MWm ve daha önce devri tamamlanan Denizli ile Manisa'daki ruhsat sahalarında ise 505 MWm kurulu güç potansiyeline sahip yeni yatırımlar öngörüldüğü, şirketin jeotermal enerji alanındaki toplam kurulu güç potansiyesinin mevcut 24 MWm'lik santral dahşl yaklaşık 745 MWm'ye ulaşmasının hedeflendiği, YEKDEM kapsamında sağlanacak 15 yıllık alım garantisi sayesinde ilk beş yılda yıllık yaklaşık 627 milyon dolar satış geliri ve 505 milyon dolar dolar FAVÖK beklendiği açıklandı.

LILAK – Şirketin, Erzurum Aziziye Merkez 2 OSB'de kurulan Erzurum Fabrikası Faz I Konverting yatırımının tamamlandığı ve üretim ve satışa hazır hale geldiği açıklandı.

PNSUT – Gökhan Alsım tarafından 414.973 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

RAYSG – Ocak – Mayıs döneminde prim üretimi %1,69 artışla 17,4 milyar TL’ye yükseldi.

RUBNS – Şirketin, 650.000 dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

SRVGY – Nusret Altınbaş tarafından 562.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TAVHL – Şirket ve Limak İnşaat’ın oluşturduğu konsorsiyumun Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesine teklif sunduğu açıklandı.

TARKM – Yeni fabrika kapsamında idari faaliyetlerin başladığı, makine ekipman kurum çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

TSPOR – Futbolcu Noah Jose Saviolo'nun 8,5 milyon euroya alındığı, futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya 5 yılda 5,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

UMPAS – Nafiz Dağdagül tarafından 154.850 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ULUSE – Şirketin, MESS üyeliğinden ayrılacağı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

IHLAS – Şirket sermayesi bugün 1,5 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL nakden artışla 3 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,45 TL’ye denk gelmekte.

KUVVA – Şirket sermayesinin 31,0 milyon TL’den %1.349,65 oranında bedelsiz olarak 419,0 milyon TL artışla 450 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

YAPRK

Brüt temettü: 0,0250 TL

Net temettü: 0,0213 TL

Temettü verimi: %0,19

Dağıtım tarihi: 10.06.2026

ATATP

Brüt temettü: 1,0000 TL

Net temettü: 0,8500 TL

Temettü verimi: %0,40

Dağıtım tarihi: 10.06.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 8 haziran tarihinde KAP'a gönderdikleri pay alış satış işlemlerine dair bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

AKSA – Akkök Holding tarafından 11,01 – 11,15 TL fiyat aralığından 1.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,06’ya yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 31,52 – 31,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

CWENE – Deniz Portföy tarafından 40,10 TL fiyattan 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,99’a geriledi.

DSTKF – Tera Portföy tarafından 70.683 adet alış ve 15.586 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

EUKYO – Talha Erdinç Şahin tarafından 9,00 – 10,00 TL fiyat aralığından 3.186.125 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,34’e yükseldi.

ENSRI – Muhammet Nuri Ensari tarafından 14,25 – 14,42 TL fiyat aralığından 16.380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %53,71’e geriledi.

ENSRI – Pardus Portföy tarafından 19.871.116 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,32’ye yükseldi.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 598.242 adet pay 24,25 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 15,25 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,27’ye yükseldi.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 37,72 – 39,00 TL fiyat aralığından 620.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,03’e yükseldi.

PAGYO – Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 125,30 – 126,95 TL fiyat aralığından 6.187 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 55,90 – 57,75 TL fiyat aralığından 52.128 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,72’ye geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: AKSEN, BLCYT, EUYO, EUKYO, ETYAT, FONET, FRIGO, MANAS, MEYSU

(İNFO YATIRIM)