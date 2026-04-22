Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini sabit tuttu. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda faizde değişikliğe gitmedi.

MART AYINDA DA SABİT BIRAKILMIŞTI

TCMB, mart ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutarak piyasalara "sıkı duruş" mesajı vermişti. Banka ocak ayında ise politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38.00'den yüzde 37.00 seviyesine çekmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLADI

SONRAKİ TOPLANTI 11 HAZİRAN'DA

TCMB Para Politikası Kurulu mayıs ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantısını 11 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

ENFLASYON NİSANDA BİR MİKTAR YÜKSELEBİLİR

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

ENFLASYONDA KALICI BOZULMA OLURSA PARA POLİTİKASI SIKILAŞTIRILACAK

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

LİKİDİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.