Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen Nisan ayı faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Banka, politika faizini piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı. Karar metninde sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajı yinelendi.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararının ardından altın, dolar, borsa ve gümüş cephesinde sınırlı ancak pozitif yönlü hareketler izlendi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SINIRLI YÜKSELİŞ

Değerli metaller, karar sonrası alıcılı bir seyir izledi:

Gram Altın: TSI 14:11 itibarıyla yüzde 0,92 yükselişle 6.870 TL seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Investing

Ons Altın: Yüzde 0,84 artışla 4.760 dolar seviyesine ulaştı.

Gram Gümüş: Yüzde 1,98 gibi belirgin bir yükselişle 112,85 TL seviyesinden alıcı buldu.

Ons Gümüş: Yüzde 1,84 değer kazanarak 78,12 dolar seviyesinde seyretti.

DOLAR VE BORSA HAFİF PRİMLİ

Döviz ve hisse senedi piyasalarında daha temkinli bir yükseliş hakim oldu:

Dolar/TL: TSI 14:18 verilerine göre yüzde 0,14'lük sınırlı bir artışla 44,92 TL seviyesinden işlem gördü.

Borsa İstanbul (BIST 100): Endeks, faiz kararı sonrası yüzde 0,24'lük hafif bir primle 14.410 puan seviyesine yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.