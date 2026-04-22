Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisi sürerken, yurt içinde gözler bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Artan riskler ve küresel belirsizlikler, piyasalarda temkinli seyrin devam etmesine neden oluyor.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin uzatılması gündemdeki yerini korurken, taraflardan gelen açıklamalar dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasını istemediklerini ifade etti.

Bölgede tansiyon sürerken, İran’ın Umman Denizi’nde bir konteyner gemisine ateş açtığı ve Devrim Muhafızları’nın olası tehditlere karşı teyakkuzda olunması yönünde açıklama yaptığı bildirildi.

Öte yandan küresel tarafta Fed cephesinde de hareketlilik dikkat çekti. Fed üyesi Waller, faiz anlaşmazlığı nedeniyle Fed başkanlarının görevden alınmasına karşı olduğunu belirtirken, Senatör Warren ise Fed başkan adayı Warsh’ı eleştirdi.

PİYASALARDA GÜNDEM

Yurt içinde bugün açıklanacak TCMB faiz kararı piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. 23 Nisan tatili nedeniyle kararın bugün açıklanacak olması dikkat çekerken, yarın yurt içi piyasalar kapalı olacak.

Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksinin güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ARCLK – Şirketin, sahibi olduğu Arçelik Hitachi sermayesinin %60'ını temsil eden payların Hitachi'ye 205 milyon dolara satışı için sözleşme imzalandığı açıklandı.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 528 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 948 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

ATEKS – Kırıkkale’deki taşınmazın konkordato projesinde kaynak olarak değerlendirilmesi için mahkeme tarafından 251,9 milyon TL’ye satışına izin verildiği açıklandı.

ALVES – Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 200.000.000 adet payın pay başına 3,75 TL fiyattan TAS’ta bugün satılacağı açıklandı.

BALSU – Medyada yer alan şirketin, maden işleri ile ilgili bir projesinin bulunmadığı açıklanırken, şirketin Şili yatırımının Türkiye’deki fındık sektörüne bir olumsuzluğunun olmayacağı açıklandı.

BORSK – Şirket ile Yıldız Holding arasında Ada Şeker paylarının devralınmasına yönelik 50 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı ve 10 milyon doların avans olarak Yıldız Holding’e ödendiği açıklandı.

ESCAR – Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş'ın şirket sermayesinde sahip olduğu %77,62'lik payların 142 milyon dolara Bulls Yatırım Holding'e satışı kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

EUPWR – Şirketin, Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazandığı ve 6,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

EUPWR – Şirketin, AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazandığı ve 1,6 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

GLRMK – Gülermak Turizm ve Gülermak Emlak Yapı tarafından toplam 44.841.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GLRMK – Gülermak Turizm ve Gülermak Emlak Yapı tarafından toplam 44.841.000 adet payın pay başına 208 TL fiyattan 123 kurumsal yatırımcıya bugün satılacağı açıklandı.

GUBRF – Şirketin sahibi olduğu Bilecik’te bulunan ve faaliyette bulunulmayan Dolomit Madeninin şirketin %100 bağlı ortaklığı Gübretaş Maden’e 10,3 milyon TL’ye devrine karar verildiği açıklandı.

HATSN – Rekabet Kurulu tarafından şirkete 19,3 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

HATSN – Şirketin, Yalova’da bulunan tersane sahasında kurulacak olan 2.113 kWp kapasiteli GES kurulumu için sözleşme imzalandığı açıklandı.

HRKET – Şirketin, 3,4 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

HEKTS – Şirketin, Ankara – Yüksek Teknoloji Merkezi tarafından Ar – Ge Merkezi Belgesi aldığı açıklandı.

KLMSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

IEYHO – Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Turizm’in sermayesinin 510,8 milyon TL’den 647,8 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

IEYHO – Borsa tarafından şirket paylarına 21 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

INVEO – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Finveo Yatırım tarafından Finveo Switzerland unvanlı şirket kurulduğu açıklandı.

KONTR – VBTS kapsamında şirket paylarına 21 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KUYAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NATEN – ESEN tarafından 136.500.000 adet payın TAS’ta pay başına 4,10 TL fiyattan satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

OBASE – İki yatırımcı tarafından 2.639.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PASEU – Dört yatırımcı tarafından 66.998.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PEKGY – Şirket tarafından toplam 99.677.645 adet TN1 katılma payı alımının gerçekleştiği açıklandı.

PNSUT – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SUNTK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

SKBNK – Yurt dışında 700 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TABGD – Şirketin, 2026 yılı beklentilerini koruduğu açıklandı. ( 2026 yılında enflasyonun %8 – 10 üzerinde ciro büyümesinin, mevcut restoran ağının %10’u kadar yeni restoran açılmasının beklendiği açıklandı)

TCKRC – 2026 yılında 8 milyar TL ciro, 2,5 – 3 milyar TL FAVÖK, %80 KKO beklendiği açıklandı.

TRCAS – Şirketin, %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik’in sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santraline bakım çalışmaları nedeniyle 21 Nisan – 2 Mayıs arasında faaliyetlerine ara verileceği açıklandı.

ULUFA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

ULUSE – Şirketin, 2023 yılında grup içi bir şirketten aldığı 13,5 milyon dolarlık kredinin vadesini önce 36 aya uzatmış, 2026’da ise yalnızca faiz ödemesi yaparak anapara vadesini %7,15 faizle 2 yıl daha uzattığı açıklandı.

YYLGD – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

CLEBI şirketi için brüt temettü tutarı 103,0000 TL, net temettü tutarı 87,5500 TL olarak açıklandı. Temettü verimi yüzde 4,84 seviyesinde gerçekleşirken, dağıtım tarihi 24.04.2026 olarak duyuruldu.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 57,35 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,48’e yükseldi.

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.476 adet pay 13,23 – 13,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,55 – 3,78 TL fiyat aralığından 48.397.091 adet alış ve 50.162.854 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,88’e geriledi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 26,60 – 26,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORLS – Bank of America Corporation tarafından 6,91 – 6,94 TL fiyat aralığından 2.405.313 adet pay alış ve 583.691 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 39,98 – 40,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

KARTN – Pak Gıda tarafından 94,50 TL fiyattan 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,06’ya geriledi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,85 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %59,63’e geriledi.

MACKO – Matchzone tarafından 40,98 – 41,16 TL fiyat aralığından 54.325 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,00’ye yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 43,86 – 44,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

NATEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 8,00 TL fiyattan 30.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

NATEN – Geri alınan 750.000 adet pay 8,40 – 8,46 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 164.697 TL kazanç elde edildi.

PRZMA – Metin Kuru tarafından 19,47 TL fiyattan 637.399 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,80’e geriledi.

ZGYO – Bulls Portföy tarafından 34.320.670 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

CMBTN - Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 09:30 - Olağan)

FORMT - Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. (Genel Kurul Saati: 09:30 - Olağan)

CMENT - Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:30 - Olağan)

FORMT - Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. (Genel Kurul Saati: 13:00 - Olağan)

CELHA - Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 - Olağan)

DMSAS - Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 - Olağan)

EGGUB - Ege Gübre Sanayii A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 - Olağan)

Kaynak: İnfo Yatırım