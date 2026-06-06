Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, kulübün toplam borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

Genel kurul, Chobani Stadı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kesgin, kulübün farklı dönemlere ait mali verilerini üyelerle paylaştı.

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE BORÇ 28,7 MİLYAR TL OLARAK AÇIKLANDI

Kesgin'in verdiği bilgilere göre, Ali Koç'un başkanlık yaptığı 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 döneminde kulübün kısa vadeli borcu 18 milyar 939 milyon lira, uzun vadeli borcu ise 9 milyar 771 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

SARAN DÖNEMİNDE BORÇTA GERİLEME YAŞANDI

22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan ve Sadettin Saran'ın görev yaptığı döneme ilişkin verileri de paylaşan Kesgin, kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirtti.

Açıklanan rakamlara göre kulübün toplam borcu 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon liraya geriledi.

GÜNCEL BORÇ TABLOSU

Kısa Vadeli Borç: 17 milyar 205 milyon TL

Uzun Vadeli Borç: 8 milyar 997 milyon TL

Toplam Borç: 26 milyar 202 milyon TL

GÖZLER ŞİMDİ FENER HİSSELERİNDE

Şirketin borsada işlem gören FENER hisseleri ise haftayı yüzde 2,49’luk düşüş ile 3,92 TL’den kapattı.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Kulüpte yeni yönetim pazar günü belli olacak. Yeni başkanın belli olmasının ardından haftaya hisselerin durumu yakından takip edilecek.