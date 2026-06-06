Haftaya 13 bin 722 puandan başlayan BIST 100 endeksi, haftayı 13 bin 694 puandan kapattı. Endeks hafta içerisinde en düşük 13 bin 675 puanı görürken, en yüksek 14 bin 219 puana kadar yükseldi.

Yılbaşından bu yana değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 22 seviyesine ulaştı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Geçen hafta sektör endekslerinde de yükselişler dikkat çekti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25 yükseldi.

Holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sanayi endeksi yüzde 0,46 artış gösterdi.

Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri

BIST 100 şirketleri arasında haftanın en yüksek getirisine sahip hissesi yüzde 27,61 yükselen Borusan Boru Sanayi oldu.

En çok yükselen hisseler sıralamasında;

Kiler Holding yüzde 20,77

Katılım Evim yüzde 17,67

oranında değer kazancıyla ilk sıralarda yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Geçen hafta yatırımcısına en fazla kaybettiren hisse yüzde 16,78 düşüşle Margün Enerji oldu.Onu İzdemir Enerji yüzde 15,04, Ral Yatırım Holding yüzde 12,80 oranındaki değer kayıplarıyla takip etti.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket unvanını koruyan Aselsan, 1 trilyon 655 milyar 280 milyon TL piyasa değeriyle ilk sırada yer aldı. Sonrasında Destek Finans Faktoring yaklaşık 775 milyar TL piyasa değeriyle, Enka İnşaat ise 560 milyar TL piyasa değeriyle takip etti.

İŞLEM HACMİNDE ASTOR ZİRVEDE

Haftalık işlem hacmi sıralamasında ise Astor Enerji 75 milyar 195 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

En yüksek işlem hacmine sahip diğer hisseler ise:

Akbank: 51 milyar 342 milyon TL

Aselsan: 60 milyar 438 milyon TL

olarak kaydedildi.

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