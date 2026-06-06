Fon kategorileri incelendiğinde hisse senedi fonları yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlarken, borsa yatırım fonları haftanın en fazla değer kaybeden kategorisi oldu.

HİSSE SENEDİ FONLARI ZİRVEDE

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları" kategorisinde görüldü.

Öte yandan yatırım fonları arasında en fazla değer kaybı yaşayan kategori ise yüzde 6,37 düşüşle "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES'TE EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSE SENEDİ FONLARI OLDU

Bireysel emeklilik fonlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. BES fonları arasında en yüksek yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

"Kıymetli Madenler" fonları ise yüzde 1,72 değer kaybederek haftayı ekside kapatan tek kategori oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Haftanın en yüksek getirisine ulaşan yatırım fonu, yüzde 121,2'lik yükselişle İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Emeklilik fonları tarafında ise en yüksek performansı yüzde 6,9 getiri sağlayan Agesa Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu gösterdi.

EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR

Yatırım fonları arasında haftanın en çok kaybettiren fonu yüzde 52,38'lik düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon olarak kayıtlara geçti.

Emeklilik fonlarında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 3,59 değer kaybederek haftanın en fazla düşüş yaşayan BES fonu oldu.

HAFTANIN FON PERFORMANSI

Yatırım fonları ortalama getirisi: %1,26

BES fonları ortalama getirisi: %0,78

En çok kazandıran yatırım fonu:

İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon (%121,2)

En çok kaybettiren yatırım fonu:

A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon (%-52,38)

En çok kazandıran BES fonu:

Agesa Hayat ve Emeklilik Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (%6,9)

En çok kaybettiren BES fonu:

Türkiye Hayat ve Emeklilik Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (%-3,59)

Kaynak: AA

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