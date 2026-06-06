Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, İmaş Makina, Alves Kablo ve Şekerbank sermaye artırımı süreçlerinin onaylanması amacıyla SPK'ya resmi başvurularını gerçekleştirdi.

İMAŞ MAKİNA'DAN YÜZDE 115 BEDELLİ ARTIRIM BAŞVURUSU

İmaş Makina Sanayi A.Ş., haftanın ilk bedelli sermaye artırımı başvurusunu 1 Haziran tarihinde yaptı.

Şirketin 925 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yüzde 115 oranında artırılarak 1 milyar 988 milyon 750 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 06.05.2026

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2 milyar TL

Mevcut Sermaye: 925 milyon TL

Ulaşılacak Sermaye: 1 milyar 988 milyon 750 bin TL

Alves Kablo Sermayesini 4,8 Milyar TL'ye Çıkarmayı Hedefliyor

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2 Haziran tarihinde bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

Şirket, 1 milyar 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 3 milyar 200 milyon TL artırarak 4 milyar 800 milyon TL'ye yükseltmeyi planlıyor.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 20.05.2026

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 11 milyar TL

Mevcut Sermaye: 1 milyar 600 milyon TL

Ulaşılacak Sermaye: 4 milyar 800 milyon TL

Şekerbank'tan 1 Milyar TL'lik Sermaye Artırımı Başvurusu

Şekerbank T.A.Ş. ise haftanın üçüncü bedelli sermaye artırımı başvurusunu 3 Haziran tarihinde gerçekleştirdi.

Banka, 2 milyar 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1 milyar TL artırarak 3 milyar 500 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 07.05.2026

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3 milyar 500 milyon TL

Mevcut Sermaye: 2 milyar 500 milyon TL

Ulaşılacak Sermaye: 3 milyar 500 milyon TL

SPK'nın yapacağı değerlendirmelerin ardından söz konusu sermaye artırımı başvurularının onay süreçleri netlik kazanacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.