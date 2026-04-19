ABD-İran ateşkesi ve Hürmüz Boğazı'nda trafiğin yeniden başlamasıyla düşüş trendini tersine çeviren altın, hafta kapanışında yükseliş kaydetti. Ancak bölgedeki gelişmelerin yeniden risk yaratmasıyla fiyatlamalar hızlı şekilde değişti.

Hafta kapanışında spot altın yüzde 1,0 artışla ons başına 4 bin 838 dolara yükselirken, gram altın yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 lirayı gördü. Cumhuriyet altını yüzde 2,47 yükselişle 47 bin 338 liraya, çeyrek altın ise yüzde 2,48 artışla 11 bin 772 liraya çıktı.

HÜRMÜZ YENİDEN KAPANDI

ABD tahvil getirilerindeki düşüş, petrol fiyatlarındaki artış ve doların zayıflaması altını destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda oluşan iyimser hava kısa sürdü. İran, ABD ablukasını gerekçe göstererek boğazı yeniden geçişlere kapattı.

Bu gelişme enerji risk primini artırırken, altın fiyatları üzerindeki belirsizliği de yeniden yükseltti. Analistler, altının yönünün ateşkesin kalıcılığı, tahvil getirileri, doların seyri ve Fed'in faiz politikası gibi faktörlere bağlı olacağını belirtiyor.

BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİNLERİ

Küresel yatırım bankalarının 2026 yılı için altın fiyat tahminleri ise yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs ons altın için 5 bin 400 dolar hedef belirlerken, JPMorgan 6 bin 300 dolarlık tahminini paylaştı. Deutsche Bank 6 bin dolar öngörürken, UBS 5 bin 600 dolar seviyesini işaret etti.

Reuters'ın 30 stratejistle yaptığı ankette ise 2026 için medyan tahmin 4 bin 746 dolar olarak belirlendi.



Ons altın 28 Ocak 2026'da 5 bin 589 dolar ile rekor seviyesini görmüştü. Bugün 4 bin 830 dolar seviyelerinde işlem gören altın, rekorunun yaklaşık yüzde 13 altında bulunuyor.

8 BİN DOLAR SENARYOSU GÜNDEMDE

Wells Fargo Securities Baş Hisse Senedi Stratejisti Ohsung Kwon, altının 2027 sonuna kadar 4.500 dolara gerileyebileceğini, ancak iyimser senaryoda 8 bin dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

BCA Research ise altının artık sadece "Güvenli liman" değil, kurumsal portföylerde stratejik bir varlık haline geldiğini ve güçlü bir çeşitlendirme aracı olarak öne çıktığını vurguladı.