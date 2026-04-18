Boğazın açık kalacağı beklentisiyle geçtiğimiz hafta yüzde 10 düşerek 88 dolara kadar sarkan Brent petrolün yeni haftaya yeniden yükselişle başlaması bekleniyor.

• Kritik Seviyeler: Uzmanlar, sevkiyatın tamamen kesilmesi durumunda petrolün hızla 120 doları test edebileceğini, krizin derinleşmesi halinde ise 200 dolar gibi ekstrem seviyelerin artık ütopik olmadığını vurguluyor.

• Yansıma: Bu durum, sadece enerji piyasalarını değil, pompa fiyatları üzerinden doğrudan enflasyonu tetikleme riski barındırıyor.

ALTIN 5.000 DOLAR HEDEFİNE KİLİTLENMİŞTİ

Petroldeki düşüşten güç alarak haftayı 4.890 dolar seviyesinden kapatıp yüzde 2,48 kazandıran ons altında yeni hafta için satış baskısı yeniden gündemde.

Düşüş hareketlerinde 4.750 ve 4.700 dolar seviyeleri ilk güçlü destek olarak takip edilecek.

Ons gümüş ise geçtiğimiz hafta 80 dolar barajını aşarak 83 dolara kadar çıkıp haftayı 80,74 dolar seviyesinden kapatmıştı. Yeni haftada 75 dolar desteği yeniden takip noktasında olacak.

BORSADA SEKTÖREL AYRIŞMA: KİM DÜŞER, KİM YÜKSELİR?

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65 kazanç ve 14.601,12 puanlık tarihi zirveyle "mutlak galip" olarak kapatan Borsa İstanbul, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanmasıyla zorlu bir sınava giriyor.

50 günlük aradan sonra gelen kısa süreli iyimserlik yerini, küresel çapta bir "arz şoku" endişesine bıraktı.

BIST 100 endeksinde rekor kapanışın ardından bir "kâr satışı" dalgası bekleniyor. Ancak bu süreçte her hisse aynı kaderi paylaşmayabilir:

• Baskı Altındakiler: Yüksek enerji maliyetine duyarlı olan ulaştırma ve imalat sanayi sektörleri satış baskısı hissedebilir.

• Pozitif Ayrışanlar: Jeopolitik gerilim dönemlerinde genellikle direnç gösteren savunma sanayi ve enerji hisseleri, yatırımcının sığınağı olabilir.

STAGFLASYON RİSKİ KAPIYI ÇALIYOR

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması, küresel ekonomi için sadece bir lojistik sorunu değil, aynı zamanda bir "stagflasyon" (durgunluk içinde enflasyon) tehdidi anlamına geliyor.

Enerji fiyatlarındaki kontrolsüz artış, başta FED olmak üzere merkez bankalarının faiz indirim rotasını tamamen değiştirebilir.

Özetle; nisan ayının geri kalanı, son yılların en yüksek oynaklığına (volatilite) sahne olmaya aday. Yatırımcıların "sahte bahar" sonrası oluşabilecek sert satış dalgalarına karşı temkinli olması gereken bir haftaya giriyoruz.

