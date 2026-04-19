Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 2026 yılı kurbanlık fiyatları gündemin üst sıralarına yerleşti. Türkiye genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları artan taleple birlikte netleşmeye başlarken, vatandaşlar "Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

KÜÇÜKBAŞTA FİYATLAR 10 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Bölgelere göre değişiklik gösteren fiyatlarda genel tablo ortaya çıkmaya başladı. Elazığ'da küçükbaş hayvanlar 10.000 TL ile 30.000 TL arasında satılırken, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun fiyatlarının 18.000 TL ile 22.000 TL bandında olduğu belirtiliyor.

Piyasada en çok tercih edilen koyun ve keçi fiyatları da genellikle 18.000 – 22.000 TL aralığında seyrediyor. Fiyatlarda hayvanın cinsi, kilosu, yaşı ve bakım şartları belirleyici oluyor.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

Büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyat aralığı oldukça geniş bir bantta seyrediyor. Dana ve tosun gibi hayvanlarda fiyatların 130 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Fiyatların belirlenmesinde hayvanın canlı ağırlığı, et verimi ve bulunduğu bölge gibi unsurlar etkili oluyor.

HİSSELİ KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlıklarda fiyat aralığı daha geniş bir bantta şekilleniyor. Özellikle hisseli kurban yöntemi bu yıl da yoğun ilgi görmesi beklenen seçenekler arasında yer alıyor.

2026 yılı için büyükbaş hayvanlarda kişi başı hisse bedelinin ortalama 30.000 TL ile 50.000 TL arasında olması öngörülüyor. Bu tutar, hayvanın toplam kilosu ve kesim sonrası elde edilecek et miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.

FİYATLARDA ARTIŞIN NEDENLERİ

Uzmanlara göre kurbanlık fiyatlarındaki yükselişte birçok faktör etkili oluyor. Bunlar arasında yem fiyatlarındaki artış, nakliye ve bakım maliyetleri, hayvan arzında yaşanan bölgesel dalgalanmalar ve artan talep öne çıkıyor.

Besiciler, bayrama yaklaşıldıkça fiyatların daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

ALIM YAPACAKLARA UYARI

Yetkililer, kurbanlık alacak vatandaşların son günleri beklemeden hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca satın alınacak hayvanların sağlıklı, küpeli ve kayıtlı olmasına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Not: 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacaktır. Fiyatlar illere, hayvanın ağırlığına ve vasfına göre farklılık gösterebilir.