İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin dün "50 gün sonra yeniden trafiğe açıldı" müjdesini verdiği Hürmüz Boğazı, İran ordusunun son dakika kararıyla tekrar kapatıldı.

İran resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, kararın bir tercih değil, ABD'nin devam eden deniz ablukasına karşı bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Ordu yetkilileri, bölgedeki ABD baskısı kırılmadığı sürece stratejik geçiş noktasının kapalı kalacağını duyurdu.

Açıklamada, "Daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaların ardından İran, iyi niyetle sınırlı sayıda petrol tankerinin ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü bir şekilde geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Ne yazık ki defalarca sözlerini tutmamalarıyla bilinen ABD'liler, sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve hırsızlığa devam ediyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndürüldü ve bu stratejik boğaz, İran Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimi ve kontrolü altına alındı" denildi.

ABD'nin İran ablukasına son vermediği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağının altı çizildi.

KÜRESEL PİYASALAR VE PETROL SEVKİYATI ALARMDA

Dünyadaki deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapatılması, küresel enerji piyasalarında şimdiden panik dalgasına yol açtı.

Abbas Irakçi'nin "açıldı" duyurusundan hemen sonra gelen bu kapatma kararı, İran içindeki askeri ve siyasi kanatlar arasındaki strateji farklılığını veya sahada Washington ile Tahran arasındaki pazarlıkların tıkandığı yorumunu gündeme getirdi.