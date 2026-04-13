IMF bugün Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayımladı. Türkiye büyüme tahmini yüzde 4,2'ye yükseltildi. İran savaşının küresel ekonomiye etkisi ve savunma harcamalarının büyüme üzerindeki sonuçları da raporda yer aldı.

Neden Önemli?

IMF'nin yılda iki kez yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporu küresel piyasalar için kritik bir referans noktası. Türkiye dahil tüm büyük ekonomiler için büyüme, enflasyon ve istihdam tahminleri güncelleniyor. Bu tahminler yabancı yatırımcıların ülke değerlendirmelerini, kredi notlarını ve sermaye akışlarını doğrudan etkiliyor. BIST'teki yabancı yatırımcı ilgisi, TL'nin seyri ve Türkiye'nin uluslararası borçlanma maliyetleri bu rapora duyarlı.

Türkiye Büyüme Tahmini Yükseldi

IMF Ocak 2026 güncellemesinde Türkiye'nin 2025 yılında yüzde 4,1 büyüdüğünü tahmin etti. 2026 büyüme tahmini ise yüzde 4,2'ye yükseltildi. Bu rakam Ekim 2025 tahminindeki yüzde 3,7'nin belirgin biçimde üzerinde.

IMF küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,3 büyüdüğünü ve 2026'da bu tempoyu koruyacağını öngörüyor. 2026 tahmini bir önceki rapora kıyasla 0,2 puan yukarı revize edildi. Ticaret gerilimlerinin azalması ve teknoloji odaklı yatırımların sürmesi bu revizyonun temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

IMF verilerine göre 2026 enflasyon beklentilerinde ülkeler arası ayrışma belirginleşiyor. Grafik, özellikle ABD’de enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini gösterirken; Euro Bölgesi’nde daha sınırlı bir gerileme, Çin’de ise keskin bir dezenflasyon beklentisi öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyonun görece yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği öngörülüyor:

İran Savaşı Raporda Nasıl Ele Alındı?

Nisan 2026 raporu iki özel analitik bölüm içeriyor. Birincisi savunma harcamalarının makroekonomisi. Rapor, büyük savunma harcama patlamalarının kısa vadede ekonomik aktiviteyi artırdığını ancak enflasyonu geçici olarak yükselttiğini ve orta vadede ciddi mali zorluklar yarattığını ortaya koyuyor. Tipik bir savunma harcama patlamasında iki buçuk yıl içinde GSYİH'nin yaklaşık 2,7 puanı kadar artış yaşanıyor, bunun üçte ikisi açık finansmanıyla karşılanıyor.

İkinci bölüm savaşların makroekonomik sonuçlarını ele alıyor. Çatışmalar savaşın yaşandığı ekonomilerde büyük ve kalıcı üretim kayıplarına yol açıyor. Bu kayıplar finansal krizlerin veya şiddetli doğal afetlerin yarattığı hasarı bile aşıyor. İyileşmeler yavaş ve eşitsiz seyrediyor, ağırlıklı olarak işgücü tarafından sürükleniyor.

Küresel Büyüme Görünümü

ABD büyüme tahmini 2026 için yüzde 2,4'e yükseltildi. Avro Bölgesi yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor. Çin yüzde 4,5, Hindistan yüzde 6,4 büyüme öngörülüyor. Yapay zekanın küresel büyümeye 2026'da 0,3 puana kadar katkı sağlayabileceği de raporda yer alıyor.

Türk Yatırımcıya Etkisi

IMF'nin Türkiye büyüme tahminini yükseltmesi birkaç açıdan önem taşıyor. Yabancı yatırımcılar IMF tahminlerini ülke risk değerlendirmelerinde temel gösterge olarak kullanıyor. Büyüme tahmininin yükselmesi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar arasındaki göreli çekiciliğini artırıyor. Bu tablo BIST'e yönelik yabancı sermaye girişini destekleyebilir.

Öte yandan raporun savunma harcamalarına ilişkin uyarıları da Türkiye açısından dikkat çekici. Türkiye savunma bütçesini son yıllarda önemli ölçüde artırdı. IMF'nin ortaya koyduğu model bu tür harcamaların kısa vadeli büyümeyi desteklediğini ancak orta vadeli mali dengeyi zorladığını gösteriyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

IMF'nin güncellenmiş Türkiye enflasyon tahmini, cari açık projeksiyonu ve dış borç görünümü Türk yatırımcı için önemli göstergeler. Raporun tamamı bugün IMF'nin resmi sitesinde yayımlanıyor.

Kaynaklar:

IMF Dünya Ekonomik Görünümü Nisan 2026 raporu ve Türkiye Today IMF haberleri esas alınarak derlenmiştir.