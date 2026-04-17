İran Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe tamamen açık olduğunu duyurdu. Petrol sert düştü, risk iştahı patladı. BTC 77.666 dolara yükseldi, ETH yüzde 5,52 artışla 2.432 dolara ulaştı. Şimdi gözler kritik direnç seviyelerinde.

NE OLDU?

İran, Hürmüz Boğazı'nın ticari trafik için tamamen açık olduğunu duyurdu. Yaklaşık iki aydan bu yana küresel enerji piyasalarını sarsan krizin en önemli adımı atılmış oldu. Açıklamanın ardından petrol fiyatları sert düştü.

Bu haber piyasalarda anında yankı buldu. Petrol 91 dolara geriledi, dolar endeksi zayıfladı, risk iştahı bir anda canlandı. Kripto piyasası bu tablonun en hızlı yansıdığı alan oldu.

BTC: 77.000 DOLAR DUVARI

BTC bugün 77.666 dolara kadar yükseldi. Haftalık bazda yüzde 8'in üzerinde kazanan Bitcoin için şimdi kritik soru şu: 76.000 dolardaki satış duvarı aşılabilecek mi?

Bitcoin 77 bin doların hemen üzerinde seyrediyor. Bu seviyede yaklaşık 450 milyon dolarlık satış emri birikmiş durumda. Türev piyasası verileri de temkinli bir tablo çiziyor.

BTC Günlük Grafik:

76.000 dolar aşılırsa bir sonraki hedef 80.000-80.600 dolar bandı. Bu bölge 200 günlük hareketli ortalama ile örtüşüyor ve ayı-boğa savaşının gerçek sınırını oluşturuyor. Aşağıda ise 73.500 ve 70.000 dolar güçlü destek seviyeleri.

ETH: 2.499 DİRENÇ KAPIDA

ETH bugün yüzde 5,52 artışla 2.432 dolara ulaştı. Hürmüz haberinin kripto piyasasındaki en güçlü etkisi Ethereum'da hissedildi.

Ethereum bu çeyrekte 200,4 milyon işlemle tarihin en yoğun çeyreğini geçirdi. Bu 200 milyon işlem eşiğini ilk kez aşması ve üç yıllık bir toparlanmanın zirvesine karşılık geliyor.

ETH için bir sonraki kritik seviye 2.499 dolar. Bu, haftalardır test edilen düşen kanalın üst bandı. Bu seviyenin güçlü hacimle kırılması 2.650 ve ardından 2.900 dolar hedeflerini gündeme getirecek. Glamsterdam güncellemesi de yaklaşıyor — iki katalizör aynı anda devrede.

ETH Haftalık Grafik

TÜRK YATIRIMCI İÇİN ANLIK TABLO

Şu an piyasalardaki tablo şöyle:

BTC yaklaşık 2,9 milyon TL. ETH yaklaşık 940.000 TL. Gram altın yaklaşık 6.900 TL bandında. Petrol düşüyor, dolar zayıflıyor. Bu ikili etki TL üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Kısa vadede üç kritik test önde: BTC'nin 76.000 satış duvarını aşıp aşamayacağı, ETH'nin 2.499 kanalını kırıp kıramayacağı ve altının 5.000 dolar direncini test edip edemeyeceği.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

S&P Türkiye kredi notu kararı bugün, Fed 28-29 Nisan toplantısı, Hürmüz geçişlerinin normalleşme hızı ve BTC ETF haftalık giriş verileri önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

Bloomberg, CoinDesk ve Fortune piyasa verileri esas alınarak derlenmiştir.