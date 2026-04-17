Küresel piyasalarda fiyatlamalar Hürmüz Boğazı gelişmesiyle birlikte sert şekilde değişti. Brent petrolde düşüş yüzde 10'u aşarak 90 doların altına inerken, ABD ham petrolü 85 dolar seviyesine geriledi. Buna karşılık güvenli liman talebiyle ons altın yüzde 1'in üzerinde yükselerek 4.842 dolara çıkarken, gram altın 7 bin TL'yi aştı. Gümüşte yükseliş yüzde 3'ü aşarken, BIST 100 endeksi de yüzde 1,5'in üzerinde değer kazandı.

JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ HIZLA GERİLEDİ

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, piyasalarda “jeopolitik risk primi”nin hızlı şekilde düşmesine neden oldu.

Diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, enerji fiyatları başta olmak üzere birçok varlıkta yön değişimine yol açtı.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarında düşüş hız kazanırken Brent petroldeki kayıp yüzde 10’u aştı.

17 Nisan 2026 itibarıyla Brent petrol 90 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 85 dolar seviyesinde işlem gördü. Gün içerisinde 98 dolar seviyelerinden başlayan düşüş, Hürmüz açıklamalarıyla derinleşti.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELDİ

Enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen güvenli liman talebi güçlü kaldı. Altın fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükselerek ons başına 4.842 dolara çıktı. Gram altın ise uzun zaman sonra ilk kez 7.000 TL'yi aştı. Şu sıralarda 7.040,75 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gümüşte ise daha sert bir hareket görüldü. Ons gümüş yüzde 3’ün üzerinde artışla 81,3 dolar seviyesine ulaştı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ

Küresel risk algısındaki iyileşmeyle birlikte Borsa İstanbul da pozitif ayrıştı. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş kaydetti. Bankacılık endeksinde değer kazancı yüzde 3'ün üzerine çıktı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmasının ardından, "İran az önce İran Boğazı’nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!" paylaşımında bulundu.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİR Mİ?

Petrol fiyatlarındaki bu hızlı geri çekilme ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynakları, Brent petrolde düşüşün kalıcı olması halinde benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.