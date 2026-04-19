Küresel enerji piyasaları, Ortadoğu'dan gelen olumlu diplomatik sinyallerle derin bir nefes aldı. Günlerdir tedarik endişeleriyle yönünü yukarı çeviren brent petrol, masadaki "ateşkes" ihtimali ve dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nda ticari trafiğin yeniden tam kapasiteye ulaşacağı beklentisiyle psikolojik sınır olan 100 doların altına sert bir iniş yaptı.

REUTERS DUYURDU: RİSK PRİMİ FİYATLARDAN ÇIKIYOR

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan enerji analistleri, piyasalardaki bu ani geri çekilmeyi "savaş risk priminin fiyatlardan silinmesi" olarak yorumluyor. Geçtiğimiz haftalarda arz güvenliği endişesiyle varil başına 15-20 dolarlık bir köpük oluşmuştu. Ateşkes masasının kurulması, uluslararası fonların petroldeki uzun pozisyonlarını hızla kapatmasına ve kâr satışlarına yönelmesine neden oldu.

TÜRKİYE'NİN FATURASI HAFİFLİYOR: CARİ AÇIĞA FREN

Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye için petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş, yıllık enerji ithalat faturasında milyarlarca dolarlık bir iyileşme anlamına geliyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) uzmanlarının da dikkat çektiği üzere, enerji maliyetlerindeki bu geri çekilme, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hem cari açığı dizginleyecek hem de enflasyon üzerindeki maliyet baskısını ciddi oranda hafifletecek stratejik bir öneme sahip.

Brent Petrol / USD Grafiği (Haftalık)

PEKİ POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Küresel piyasalardaki bu sert düşüş, içeride araç sahiplerinin gözünü doğrudan akaryakıt tabelalarına çevirdi. Uluslararası piyasalarda motorin ve benzin ton fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde, önümüzdeki 48 saat içerisinde Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında çifte indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynakları, kur tarafında olağanüstü bir dalgalanma yaşanmadığı takdirde, varil fiyatlarındaki bu gevşemenin pompaya belirgin bir rahatlama olarak yansıyacağını öngörüyor.