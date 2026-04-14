Google Haberler

Brent petroldeki dalgalanmalarakaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son olarak motorine 4 lira 35 kuruş indirim geldi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İç ve dış piyasada yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirim gerçekleşti. Vatandaşlar "Motorin ne kadar oldu?", "Benzin fiyatı kaç TL?" sorularını arama motorlarında yoğun şekilde araştırıyor.

MOTORİNE DEV İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 4 lira 35 kuruş indirim yansıtıldı. Yapılan indirim pompaya yansırken, araç sahipleri fiyatlardaki son durumu yakından takip etmeye başladı.

14 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte il il benzin, motorin ve LPG fiyatları......

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
Motorin litre fiyatı: 72.26 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.51 TL
Motorin litre fiyatı: 72.12 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL
Motorin litre fiyatı: 73.38 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.90 TL
Motorin litre fiyatı: 73.66 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 72.25
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.04
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 57.17
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.44
Gazyağı 82.83
Tüm Akaryakıt Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada banka dopingi: Hisselere yeniden alım geldiBorsada banka dopingi: Hisselere yeniden alım geldi
Yarın AKMGY, ALBRK ve BEGYO temettü ödemesi yapacakYarın AKMGY, ALBRK ve BEGYO temettü ödemesi yapacak
Google Haberler