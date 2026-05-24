Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve küresel gelişmelerin etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler gündemdeki yerini koruyor.

24 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65,10 TL

Motorin litre fiyatı: 67,03 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64,97 TL

Motorin litre fiyatı: 66,90 TL

LPG litre fiyatı: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66,08 TL

Motorin litre fiyatı: 68,16 TL

LPG litre fiyatı: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66,36 TL

Motorin litre fiyatı: 68,43 TL

LPG litre fiyatı: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki hareketlere göre belirleniyor. Brent petrolde yaşanan değişimler ve küresel gelişmeler de pompa fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.