Akaryakıt fiyatlarındaki son değişimler sürücüler tarafından merak ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 19 Nisan 2026 güncel fiyatlar...
Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
19 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul (Avrupa)
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL