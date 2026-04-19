Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

19 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL