Akaryakıt fiyatlarındaki son değişimler sürücüler tarafından merak ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? 19 Nisan 2026 güncel fiyatlar...

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

19 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.57
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.43
Gazyağı 88.17
