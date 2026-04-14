İç ve dış piyasada yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, tabelalar bir kez daha değişmeye hazırlanıyor. Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı krizle birlikte yükselen petrol fiyatları, pompa fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor. Gelişmelerin ardından gece yarısı yaşanan motorin indiriminin ardından bugün zam bekleniyor.

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Motorine bugün yapılan indirimin ardından bu kez zam beklentisi gündeme geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 32 kuruş zam bekleniyor. Motorine bugün 4 lira 35 kuruş indirim uygulanmıştı.

KÜRESEL GERİLİM FİYATLARI ETKİLİYOR

Küresel gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında son bir aydır sert dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle sık sık zamla gündeme gelen motorinde, son dönemde yaklaşık 13 liralık artış dikkat çekmişti. ABD'nin abluka tehdidine karşı İran'dan gelen açıklamalar sonrası piyasalarda fiyatların daha da yükselebileceğine yönelik endişeler güç kazandı.

14 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62,65 TL, motorin 72,26 TL, LPG ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 62,51 TL, motorin 72,12 TL, LPG ise 34,39 TL olarak satılıyor. Ankara'da benzin litre fiyatı 63,62 TL, motorin 73,38 TL, LPG 34,87 TL seviyesinde bulunurken; İzmir'de benzin litre fiyatı 63,90 TL, motorin 73,66 TL ve LPG fiyatı 34,79 TL olarak kaydedildi.

DALGALANMA SÜREBİLİR

Uzmanlar, petrol fiyatları ve küresel gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde yeni zam ya da indirim ihtimali de gündemde kalmaya devam ediyor.