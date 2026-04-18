2026 yılı itibarıyla engelli bireylerin araç erişimini kolaylaştıran yeni düzenlemeler, otomobil piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan son kararlarla birlikte hem limitler güncellendi hem de hak sahipliği kapsamı genişletildi.

2026 ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ DÖNEM: KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni düzenleme, özellikle ortopedik engeli bulunan vatandaşlar için devrim niteliğinde bir kolaylık sağlıyor. Artık "sürücü belgesi alma zorunluluğu" bazı durumlarda esnetiliyor.

• Yüzde 90 ve Üzeri Engel Oranı: Bu gruptaki bireyler, herhangi bir yaş veya sürücü belgesi şartı aranmaksızın, kendi adlarına alınan araçlarda tam ÖTV muafiyetinden yararlanmaya devam ediyor.

• Yüzde 40 ve Üzeri Ortopedik Engel: Yeni mevzuatla birlikte, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla belgelenen kişiler de 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’siz araç alabilecek.

• Özel Tertibat Şartı: Engel oranı yüzde 90’ın altında olan bireyler için aracın engel durumuna uygun teknik donanımla (özel tertibat) modifiye edilmesi şartı geçerliliğini koruyor.

ALINABİLECEK ARAÇLARDA ÜST LİMİT VE KRİTERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeni eşiklere göre 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olan kurallar şu şekilde:

• Fiyat Sınırı: Motor hacmine bakılmaksızın, tüm vergiler dahil satış bedeli 2.873.900 TL’nin altında olan araçlar kapsam dahilinde.

• Yerlilik Şartı: Muafiyetten yararlanacak araçların en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.

• Vergi Muafiyeti: Şartları sağlayan vatandaşlar hem özel tüketim vergisi (ÖTV) hem de motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) muaf tutuluyor.

ÖNE ÇIKAN ÖTV'SİZ ARAÇLAR VE TAHMİNİ FİYAT LİSTESİ

2026 model listesinde yerli üretim modeller başı çekiyor. Özellikle Türkiye'nin otomobili Togg ve popüler hibrit modeller yoğun ilgi görüyor.

Listede Yer Alan Diğer Başlıca Modeller:



• Togg: T10X, T10F

• Renault: Clio, Duster

• Hyundai: i10, i20, Bayon

• Toyota: Corolla Hybrid, C-HR

• Dacia: Sandero Stepway

ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar, 5 yıl (bazı özel durumlarda 10 yıl) geçmeden satılmak istenirse, başlangıçta ödenmeyen verginin geri ödenmesi gerekmektedir.

Yeni düzenlemeyle gelen 10 yıl şartı, sürücü belgesi olmayan ortopedik engelli kategorisi için özel bir maddedir.