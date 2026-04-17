Başta bedelli askerlik ücreti olmak üzere; engelli vatandaşları, depremzedeleri ve iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok düzenleme resmileşti.

En çok merak edilen başlıklardan biri olan bedelli askerlik tutarı netleşti.

Yapılan güncelleme ile birlikte bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseltildi. Yükümlüler, bu tutarı yatırarak askerlik hizmetlerini yerine getirebilecek.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA ENGEL SINIRI ESNETİLDİ

Engelli vatandaşların araç erişimini kolaylaştırmak amacıyla son dakika değişikliğine gidildi:

• Ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan ancak bu engeli nedeniyle ehliyet alamayan vatandaşlar da artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

• Bu haktan faydalananlar, 10 yılda bir kez olmak üzere vergisiz araç satın alabilecek.

DEPREMZEDELERE PEŞİN ÖDEME MÜJDESİ

Deprem bölgesindeki konut ve iş yeri satışlarında nakit ödemeyi tercih eden vatandaşlar için indirim tanımlandı:

• Konutlarda: Yüzde 74 indirim.

• İş yerlerinde: Yüzde 48 indirim.

BAHİS REKLAMLARINA VERGİ FRENİ

Hükümet, yasa dışı veya yasal bahis reklam harcamalarıyla ilgili maliyet kalemlerinde değişikliğe gitti.

Artık bahis reklamı için yapılan harcamalar; gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek.

Bu adımın, reklam giderleri üzerinden vergi avantajı sağlanmasının önüne geçmesi bekleniyor.

BES ÖDEMELERİNDE İŞVEREN DESTEĞİ ARTIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) teşvik etmek amacıyla işverenlere yönelik bir kolaylık getirildi.

İşverenlerin çalışanları adına ödediği katkı paylarının belirli bir kısmı, sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

Bu düzenleme ile hem çalışanın emeklilik birikiminin artırılması hem de işveren maliyetinin azaltılması hedefleniyor.

Yürürlüğe giren bu düzenlemeler, yayım tarihi itibarıyla geçerlilik kazandı.