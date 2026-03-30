Son dönemde trafik denetimlerinde en çok ceza yazılan konuların başında gelen APP plakalar, araç sahiplerinin başını ağrıtmaya devam ediyor. Özellikle 1 Nisan 2026'ya kadar tanınan değişim süresi dolmak üzereyken, birçok sürücü kendi plakasının "standart dışı" olup olmadığını merak ediyor. Peki, bir plakanın APP olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte 4 kritik fark...

1. YAZI TİPİ VE KALINLIK (EN BELİRGİN FARK)

Standart plakalar tek tip, ince ve keskin hatlı bir yazı karakterine sahiptir. APP plakalar ise estetik görünmesi için daha kalın, dolgun (bold) ve köşeleri daha yuvarlak karakterlerle basılır. Eğer plakanızdaki harfler ve rakamlar normalden daha "etliyse", muhtemelen bir APP plakaya sahipsiniz.

2. MÜHÜR VE HOLOGRAM KONTROLÜ

Orijinal plakalarda, plakanın sol üst veya orta kısmında Şoförler Odası ve Darphane’ye ait soğuk mühür bulunur. Ayrıca güneş ışığında parlayan dalgalı "TR" hologramları yer alır. Merdiven altı üretilen APP plakalarda bu mühür ya hiç yoktur ya da sahtedir.

3. ÇERÇEVE VE KENAR ÇİZGİLERİ

Standart plakalarda plakanın etrafını saran siyah çerçeve çizgisi belirli bir kalınlıktadır. APP plakalarda ise bu çerçeve genellikle tamamen silinir (çerçevesiz plaka) veya gömme bir görünüm verilir.

4. RENK TONU VE REFLEKTÖR

Orijinal plakaların BEYAZ zemini ışığı belirli bir açıyla yansıtır. APP plakalarda kullanılan boya veya folyo kalitesi düşükse, gece sürüşlerinde reflektör özelliği düzgün çalışmaz ve trafik kameraları (EDS/KGYS) tarafından plakanın okunmasını zorlaştırır.